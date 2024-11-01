UEFA'dan Jose Mourinho'ya ceza!
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Manchester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Disiplin Kurulu tarafından 1 maç men cezasına çarptırıldı.
Fenerbahçe'nin Manchester United ile karşılaştığı maçta kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası belli oldu.
UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar ile 7 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak.
Portekizli teknik adam, Hollanda ekibiyle oynanacak maçta takımın başında olamayacak.
Jose Mourinho'nun cezası, Slavia Prag maçında sona erecek ve Çek ekibiyle oynanacak maçta külübede yer alabilecek.