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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı muhtemel 11'i - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı muhtemel 11'i

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 4. maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacak. İlk üç maçında 5 puan toplayan sarı-lacivertliler, deplasmandan galibiyetle ayrılıp ilk 8 için avantaj elde etmek istiyor. Cezalı Jose Mourinho'nun yokluğunda takımı Zeki Murat Göle yönetecek. İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.11.2024 - 10:40 Güncelleme: 07.11.2024 - 10:40
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        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bu akşam Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. AZ Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan John Beaton yönetecek. Beaton'ın yardımcılıklarını Daniel McFarlane ile David McGeachie yapacak. Müsabakada Calum Scott 4. hakem olacak.

        • 2

          UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Hollanda'da Twente ve iç sahada İngiliz ekibi Manchester United ile aynı skorla 1-1 berabere kaldı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 maç sonunda 5 puan topladı.

        • 3

          Hollanda ekibi AZ Alkmaar ise 3-2'lik Elfsborg galibiyetiyle başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ve Tottenham deplasmanlarından puan alamadı.

        • 4

          İKİ TAKIM 3. RANDEVUDA

          Fenerbahçe ile AZ Alkmaar daha önce 2 resmi müsabakada karşı karşıya geldi. İki takım 2006-07 sezonunda o dönemki ismiyle UEFA Kupası 3. turunda mücadele etti. İstanbul'daki karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken Hollanda'daki 90 dakika da 2-2 tamamladı. AZ Alkmaar, deplasman golü avantajıyla tur atlamayı başaran taraf oldu.

        • 5

          Hazırlık maçlarında da iki takım 2 kez rakip oldu. Hollanda ekibi, 2010'daki hazırlık maçını 2-0 kazanırken Fenerbahçe de 2019'da 3-2 galip geldi.

        • 6

          MOURINHO CEZALI

          Machester United ile oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübedeki yerini alamayacak.

        • 7

          Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

        • 8

          Livakovic

        • 9

          Osayi

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