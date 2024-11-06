Tuzla'da dehşete düşüren görüntü! O kişi tutuklanmış
İstanbul Tuzla'da gürültü yaptığını iddia ettiği çocukları kovalayan kişi, bir çocuğu yakalayıp şiddet uyguladı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerin ardından şiddet uygulayan şahsın 9 Ekim'de tutuklandığı ortaya çıktı
Tuzlada, oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğa saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, bugün bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere ilişkin yapılan incelemelerde, 6 Ekim akşamı Şifa Mahallesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında oynayan 7 yaşındaki B.E.Anın bir kişi tarafından saldırıya uğradığı tespit edildi.
ZANLI 8 EKİM'DE TUTUKLANMIŞ
Saldırının ardından hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kimliği tespit edilen 19 yaşındaki şüpheli A.K. 8 Ekimde yakalandı.
Araştırma sonucunda şüphelinin, çocukların yaptığı gürültüden rahatsız olduğu için saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli, 9 Ekimde tutuklandı.