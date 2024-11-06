Oğuzhan Genç yazdı: Herkes yerine geçince!

Ligde önce Galatasaray sonra da Kasımpaşa yenilgileriyle tadı kaçan Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ikinci galibiyet için Malmö karşısındaydı. Paulista haftalar sonra 11'e dönerken aynı şekilde Rashica da kulübedeydi. Immobile'nin yokluğunda ise Semih Kılıçsoy bu sezon ilk kez ileri uçtaydı.

REKLAM advertisement1 Semih'in forvet başlaması herkesi heyecanlandırsa da Beşiktaş iyi başlamadı. Siyah-beyazlılar ilk yarıda üretmekte zorlanırken kaleye isabetli şut çekemeden soyunma odasına girdi. Malmö ise 6 denemede 3 isabet bulurken kaleci Mert Günok yine günündeydi ve kritik kurtarışlarla Beşiktaş'ı oyunda tuttu. REKLAM

İkinci yarıda da benzer tıkanıklık sürerken 72. dakikada Joao Mario ve Ndour çıktı, 2 maçtır oyuna giremeyen Musrati ile Rashica oyuna dahil oldu. 4 dakika sonra da Rashica'nın sağdan başlattığı atakta Svensson arka direğe kesti, Muci üst üste 3. kez fileleri bularak kilidi açtı.

Sonrasında ise Semih Kılıçsoy iyi ayakta kalıp topu taşıdı, ceza alanına girmeden köşeyi bularak bu sezonki ilk golünü attı. Beşiktaş ligdeki kötü sonuçların ardından Avrupa galibiyetiyle nefes alırken tur umutlarını da artırdı. Svensson maçın adamı olurken sonradan giren Musrati ve Rashica da takım için neden önemli olduklarını ortaya koydular. Semih'in sol kanattaki durumunun sezon başından beri tartışıldığı dönemde asıl yeri olan forvette kendini göstermesi de gecenin artılarındandı. Semih'in bu performansı, Immobile sakatlıktan dönse bile uzun maratonda dinlendirilmesi açısından da oldukça önemli.