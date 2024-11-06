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        Kamala Harris yenilgiyi kabul etti

        ABD Başkan Yardımcısı ve seçimleri kaybeden Demokrat başkan adayı Kamala Harris'in, bugün mağlubiyeti kabul ettiğini ifade edeceği bir konuşma yapacağı bildirildi. Öte yandan Harris'in, seçimleri kazanan Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı telefonla arayarak tebrik ettiği ve mağlubiyetini kabul ettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 21:49 Güncelleme: 06.11.2024 - 22:34
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        Kamala Harris yenilgiyi kabul etti
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        Amerikan CNN kanalının Harris'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Harris, bugün yerel saatle 16.00'da (TSİ 24.00) kameralar karşısına geçecek.

        abdsecim

        ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a karşı kaybeden Harris'in, konuşmasında "mağlubiyeti kabul ettiğini" ifade etmesi bekleniyor.

        ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazanmıştı.

        Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek resmen görevine başlayacak.

        TRUMP İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

        Amerikan CNN kanalına açıklama yapan Harris'in yardımcılarından biri, Başkan Yardımcısı'nın Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

        Harris'in yardımcısı, "Harris, seçilmiş başkan Trump'ı arayarak 2024 başkanlık seçimini kazanması dolayısıyla tebrik etti. Kendisi, görüşmede, barışçıl bir yetki devir sürecinin ve tüm Amerikalıların başkanı olmasının önemini dile getirdi." ifadelerini kullandı.

        Böylece seçim mağlubiyetini resmen kabul eden Harris'in bugün yerel saatle 16.00'da (TSİ 24.00) seçim sonuçlarını değerlendireceği bir konuşma yapması bekleniyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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