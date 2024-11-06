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        Haberler Dünya Trump delege sayısını 292'ye çıkardı | Dış Haberler

        Trump delege sayısını 292'ye çıkardı

        ABD'de Demokrat yönetimin Gazze soykırımına desteğine tepkili Amerikalı Müslümanların ve Arapların en yoğun yaşadığı Michigan'da da Demokrat aday Kamala Harris, rakibi Donald Trump karşısında kaybetti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.11.2024 - 21:11 Güncelleme: 06.11.2024 - 22:15
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        Trump delege sayısını 292'ye çıkardı
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        Associated Press (AP) ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'nin İsrail politikasına tepkili Amerikalı Müslümanların ve Arapların en fazla yaşadığı Michigan'da seçim sonuçları belli oldu.

        abdsecim

        Joe Biden-Kamala Harris yönetiminin Gazze soykırımına verdiği desteğe tepkili Amerikalı Müslümanların ve Arapların en yoğun yaşadığı "salıncak eyaletlerden" Michigan'da, başkanlık seçimini Cumhuriyetçi aday Trump kazandı.

        Trump, Michigan'ın 15 delegesini hanesine yazdırdı.

        Michigan'da açık kaynaklara göre 250 bine yakın Arap Amerikalı ve Müslüman yaşıyor.

        2020 seçimlerinde Demokrat parti adayı Biden, Cumhuriyetçi rakibi Trump'tan 154 bin 188 daha fazla oy alarak seçimi kazanmıştı.

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        ABD başkanlık seçiminde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

        "Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.

        Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

        CUMHURİYETÇİLER SENATODA 52 SANDALYEYE ULAŞTI

        Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçiler Senato'da 52 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu pekiştirirken, oy sayımı devam eden Temsilciler Meclisinde de yarışı önde götürüyor.

        ABD'de 5 Kasım'da yapılan Kongre seçimlerinde Senato'da 52 sandalyeye ulaşan Cumhuriyetçiler, 4 yıllık aradan sonra Kongre'nin üst kanadında kontrolü yeniden ele geçirdi.

        Associated Press'in (AP) paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler, bu seçimlerde Demokratlarda olan 3 Senato koltuğunu kazanarak Kongre'nin üst kanadında çoğunluğu sağladı.

        Cumhuriyetçi Donald Trump'ın seçimleri kazanmasının ardından Senato'da da çoğunluğa ulaşan Cumhuriyetçiler, 2024 seçimlerinden büyük bir başarıyla çıkmış oldu.

        WEST VİRGİNİA, MONTANA VE OHİO'DA 3 SENATO SANDALYESİ CUMHURİYETÇİLERE GEÇTİ

        Seçimlerin en çarpıcı sonuçlarından biri olarak, West Virginia'daki seçimi kazanan Cumhuriyetçi aday Jim Justice, Demokrat rakibinden senatörlüğü alarak partisine yeni bir Senato sandalyesi kazandırdı.

        Aynı şekilde Ohio'da Cumhuriyetçi aday Bernie Moreno ve Montana'da Cumhuriyetçi aday Tim Sheehy de Demokrat rakiplerindeki sandalyeleri kazandı.

        Böylece önceki dönemde 49 olan Cumhuriyetçi senatör sayısı şu an itibarıyla 52'ye yükselmiş oldu.

        Halen oy sayım işlemleri devam eden Temsilciler Meclisinde ise Cumhuriyetçiler 201 sandalyeye ulaşırken, Demokratlar ise 183 sandalye kazandı.

        Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanabilmek için bir partinin 218 sandalyeyi geçmesi gerekiyor.

        TEMSİLCİLER MECLİSİ

        Toplam 435 temsilcinin bulunduğu Temsilciler Meclisinde, her eyalet nüfusuna oranla temsil ediliyor. Kalabalık nüfusa sahip eyaletler daha fazla temsilciye, düşük nüfuslu eyaletler en az 1 olmak üzere daha az temsilciye sahip oluyor.

        SENATO

        Seçilenlerin 6 yıllığına görev başına geldiği Senato'da toplam 100 kişi görev yaparken, 50 eyaletin her birinin 2 senatörü bulunuyor. Bu seçimde, Senato'daki 34 sandalyede kimlerin oturacağı belirlenecek.

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