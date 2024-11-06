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        Rusya: ABD'nin yeni yönetimiyle çalışacağız

        Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın ulusal çıkarlarını güçlü şekilde savunduğunu bildirerek, "Ukrayna ile ilgili hedeflere odaklanarak, ABD'nin yeni yönetimiyle çalışacağız." açıklamasında bulundu. Açıklamada, "Rusya'nın yeni seçilen Trump ve Cumhuriyetçilerin üstünlük sağladığı Kongre için umut beslemediği" belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 23:54 Güncelleme: 07.11.2024 - 00:25
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        Rusya: ABD'nin yeni yönetimiyle çalışacağız
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'deki başkanlık seçimine dair yazılı açıklama yaptı.

        abdsecim

        ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a dikkati çekilen açıklamada, "Dört yıl aradan sonra Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi, kesinlikle Amerikalıların, hem Joe Biden yönetiminin sonuçlarından hem de aceleyle aday gösterilen Kamala Harris'in sunduğu Demokrat Partinin seçim programından duyduğu memnuniyetsizliği yansıtıyor." ifadelerine yer verildi.

        KAMALA HARRİS'İN KAYBETME SEBEBİ

        Demokrat Partinin idari kaynakları kullanarak ülkedeki liberal basının desteğiyle Trump'a karşı güçlü propaganda yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, "buna rağmen Trump'ın, Beyaz Saray'ın küreselci rotasına karşı seçmeni ilgilendiren ekonomi ve yasa dışı göçle ilgili konulara yöneldiği, bunun da Demokrat Partili Kamala Harris'in seçimi kaybetmesine yol açtığı" belirtildi.

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        RUSYA, TRUMP İÇİN UMUT BESLEMİYOR

        ABD'deki toplumun ve seçmenlerin ikiye bölündüğü vurgulanan açıklamada, "Trump'ın başkan seçilmesinin, ülkedeki iç gerginliğinin artmasına, birbiriyle mücadele eden grupların sert tutumlar takınmasına yol açabileceği" ifade edildi.

        Açıklamada, "Rusya'nın yeni seçilen Trump ve Cumhuriyetçilerin üstünlük sağladığı Kongre için umut beslemediği" belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "ABD'yi yöneten siyasi seçkinler, parti üyeliği ne olursa olsun Rusya'ya karşı yaklaşım benimsiyor ve Moskova'yı engelleme çizgisine bağlı kalıyor. Bu çizgi, ABD'nin iç siyasi dalgalanmalarından etkilenmiyor. Rusya, kendi ulusal çıkarlarını güçlü bir şekilde savunarak ve (Ukrayna'da) özel askeri operasyonunun hedeflerine odaklanarak, yeni yönetimle Beyaz Saray'a kaydolduğunda çalışacak. Şartlarımız değişmez ve Washington'da bu iyi biliniyor."

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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