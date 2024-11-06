Dünyanın gözü ABD'de... Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump, Beyaz Saray'daki ikinci dönemine resmen başlayacak. ABD'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Trump 277 delegeye ulaştı. Seçimi resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Trump, yaptığı açıklamada ABD'nin yeni başkanı olduğunu açıkladı.

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Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Şimdiye kadar gelmiş en büyük politik hareket. Ve şimdi daha da önemli bir noktaya evriliyor bu hareket çünkü göreceksiniz nasıl iyiye evrilecek bu hareket. Ülkemizdeki her şeyi düzelteceğiz. Tarih yazdık. Başardık buradayız.

"AMERİKA'NIN ALTIN ÇAĞI OLACAK" Bu siyasi bir başarı, bu ülkenin şimdiye kadar görmediği bir başarı. 47. Başkanınız olarak beni seçtiğiniz için teşekkür ederim. Sizin için mücadele edeceğim. Bu Amerika'nın altın çağı olacak. ABD'nin yeni başkanı kim olacak? Haberi Görüntüle REKLAM Harika bir duygu bu. Benim yanımda duran insanları Bu yolculuğu benimle birlikte geçirdiğiniz için çok mutluyum. Bu hayatımın en önemli anlarından biri. Amerika bize çok önemli bir görev verdi, daha önemlisi bu görevi geri aldık. Senato'yu yeniden kazandık. Her yerde kazandık, her yerde güçlendik. Buna mega hareket diyoruz. Sevgilim karım First Lady Melania'ya çok teşekkür ediyorum. Eşim Melania ülkenin en çok satan kitabını yazarı.

ABD'nin yeni seçilmiş başkan yardımcısını da tanıtmak istiyorum. O gerçek bir sağcı, düşman tarafına git orada çalış dedim." JD VANCE DE KONUŞTU Donald Trump'ın başkan yardımcısı adayı JD Vance yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Sayın Başkan bu yolculukta size eşlik etmeme izin verdiğiniz için teşekkür ederim, çok mutluyum. Başkan Trump'ın liderliğinde sizin için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. ABD tarihindeki en büyük ekonomik dönüşü size yaşatacağız" "SINIRLARIMIZI KAPATACAĞIZ" Daha sonra tekrar mikrofonu alan Trump konuşmasına devam etti; "Sınırlarımızı kapatacağız, ülkemize bu insanların gelmemesini sağlayacağız. Bundan sonra yasa dışı şekilde gelemeyecekler.

Yeni bir starımız var Elon. ABD seçiminin yıldızı oldu Haberi Görüntüle Biz bunu size geri ödeyeceğiz. Çok hızlı bir şekilde geri ödeyeceğiz. Ve bunu da Amerikan halkının kontrolü yeniden ele almasının günü olarak kayda geçireceğiz. Vergileri indireceğiz, borçları kapatacağız. Biz harika insanlara sahibiz. Bu kampanya pek çok açıdan tarihi oldu. Genç Amerikalı kadınlar, erkekler oy verdi. "ASLA SİZİN YÜZÜNÜZÜ KARA ÇIKARMAYACAĞIM" Sendikalardan geldiler, Hispanik Amerikalar, Müslüman Amerikalılar herkes geldi, herkes. Sağduyunun platformunu oluşturduk. Güvenli bir ülke, iyi bir eğitim istiyoruz. 4 yıl boyunca hiç savaşımız yoktu, ben savaşları durduracağım. O yüzden demokrasi ve özgürlük için de önemli bir gün.

Öncelikle Amerika'yı öne koymayı başaracağız. Biz Amerika'yı yeniden büyük yapabiliriz. Asla sizin yüzünüzü kara çıkarmayacağım."