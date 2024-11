Milyonlarca Amerikalı, dört yıl süreyle görev yapacak 47. ABD Başkanı'nı belirlemek için sandığa gitti. ABD'de oy verme işlemi 5 Kasım günü TSİ 14.00'te başladı ve sandıkların tamamı 6 Kasım sabahı TSİ 09.00 itibariyle kapandı.

Cumhuriyetçilerin adayı 78 yaşındaki Donald Trump'ın, 2020 seçimlerindeki yenilginin ardından yeniden Beyaz Saray'a dönmeyi beklediği, Demokratların adayı 60 yaşındaki Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ABD'nin ilk kadın başkanı olmak istediği yarışta sona yaklaşıldı.

Kıran kırana geçmesi ve günler sürmesi beklenen seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump kazanan oldu. Tüm salıncak eyaletleri alarak başarılması zor bir eşiği aşan Trump, zafer konuşması yaptı.

Demokratların adayı Harris'in kazandığı eyaletler;

California (54 delege), Colorado (10 delege), Connecticut (7 delege), District of Columbia (3 delege), Delaware (3 delege), Hawaii (4 delege), Illinois (19 delege), Massachusetts (11 delege), Maryland (10 delege), Minnesota (10 delege), New Hampshire (4 delege), New Jersey (14 delege), New Mexico (5 delege), New York (28 delege), Oregon (8 delege), Rhode Island (4 delege), Virginia (13 delege), Vermont (3 delege), Washington (12 delege),

Anbean yaşanan son gelişmeler

10.07: Donald Trump, salıncak eyaletlerden Pennsylvania'yı resmi olmayan sonuçlara göre kazandı.