Milyonlarca Amerikalı, dört yıl süreyle görev yapacak 47. ABD Başkanı'nı belirlemek için sandığa gitti. ABD'de oy verme işlemi 5 Kasım günü TSİ 14.00'te başladı ve sandıkların tamamı 6 Kasım sabahı TSİ 09.00 itibariyle kapandı.

Cumhuriyetçilerin adayı 78 yaşındaki Donald Trump'ın, 2020 seçimlerindeki yenilginin ardından yeniden Beyaz Saray'a dönmeyi beklediği, Demokratların adayı 60 yaşındaki Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ABD'nin ilk kadın başkanı olmak istediği yarışta sona yaklaşıldı.

Kıran kırana geçmesi ve günler sürmesi beklenen seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump kazanan oldu. Tüm salıncak eyaletleri alarak başarılması zor bir eşiği aşan Trump, zafer konuşması yaptı.

244 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ABD'de 130 milyona yakın kişinin oyu sayıldı. 2020'de Joe Biden ile Donald Trump arasında gerçekleşen seçimde 155 milyonu aşkın kişi oy kullanmıştı.

10.07: Donald Trump, salıncak eyaletlerden Pennsylvania'yı resmi olmayan sonuçlara göre kazandı.

07.55: 100 üyeli Senato'daki 34 sandalye için de oy verilirken, Fox News projeksiyonuna göre Cumhuriyetçiler Senato'da da çoğunluğu aldı.

10.05: Donald Trump, salıncak eyaletlerden Wisconsin'ı resmi olmayan sonuçlara göre kazandı.

06.40: Donald Trump, salıncak eyaletlerin altısında (Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, North Carolina, Michigan, Arizona) yarışı önde götürüyor. Bir eyalette oy sayımına henüz başlanmadı

07.30: Donald Trump, salıncak eyaletlerden North Carolina'yı resmi olmayan sonuçlara göre kazandı.

06.28: Donald Trump, salıncak eyaletlerin dördünde (Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, North Carolina) yarışı önde götürüyor. Harris ise ikisinde (Michigan, Arizona) önde. Bir eyalette oy sayımına henüz başlanmadı

06.30: Seçimin merakla beklenen eyaletlerinden Iowa'yı resmi olmayan sonuçlara göre Trump kazandı.

03.40: Trump, Indiana ve Kentucky'nin ardından West Virgina'da da seçimi önde tamamlayacak 23 delegeye ulaştı.

02.00: itibarıyla Indiana ve Kentucy eyaletlerinde sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı. İlk sonuçlara göre Kentucky ve Indiana'da Cumhuriyetçi aday Trump önde.

Trump, Indiana ve Kentucky'de yarışı önde tamamlayarak 19 delegeyi hanesine yazdırdı. Kamala Harris de galip geldiği Vermont eyaletinde 3 delege kazandı.

Ülke çapındaki seçmenlerin %45'i ailelerinin mali durumunun dört yıl öncesine göre daha kötü olduğunu söyledi.

Ülke çapındaki seçmenlerin %31'i başkanlık seçiminde nasıl oy kullanılacağına karar vermede ekonominin en önemli etken olduğunu söyledi. %11'i göç, %14'ü kürtaj, %35'i demokrasi, %4'ü dış politika konularının etkili olduğunu söyledi.

Ülke çapındaki seçmenlerin %44'ü Trump hakkında, %48’i Harris hakkında olumlu bir görüşe sahip olduklarını bildirdi.

01.30: Edison Research tarafından yürütülen sandık çıkış anketinin sonuçları paylaşıldı. Sandık çıkış anketi verilerine göre;

Amerikan halkı, ABD'nin yeni başkanının yanı sıra Kongrenin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 üyeli Senatodaki 34 sandalye için de oy veriyor.

Ülke çapındaki seçmenlerin %51'i ekonomi yönetiminde Trump'a daha çok güvendiklerini söyledi, bu oran Harris içinse % 47.

ABD tarihinde ilk kez bu kadar 'belirsiz' bir seçime gitti. Ulusal çapta yapılan anketlerde Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki puan farkı 1-2'yi geçmedi.

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SALINCAK EYALETLERİN ÖNEMİ

Seçimin kaderini ise küçük oy farkıyla partiler arasında el değiştirebilen "salıncak" eyaletler belirleyecek. Bu yüzden 2024 başkanlık seçimlerinde herkesin gözü Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin eyaletlerinde.

270 delegeye ulaşan adayın başkanlığı kazandığı ABD'de, salıncak eyaletlerin toplam 93 delegesi bulunuyor. Nüfusu itibarıyla çok delegeye sahip Pensilvanya ise ayrı bir öneme sahip, 19 Seçiciler Kurulu delegesi ile rekabetin en çok yaşanacağı bölge olacak.