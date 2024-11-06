'Anadolua' cinsi çekirgenin iki yeni türü keşfedildi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, Ordu Üniversitesinden Prof. Dr. Hasan Sevgili, Hakkari Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan ve NKÜ doktora öğrencileri Dilan Hevra Akyıldız ve Oğuzhan Güngör, NKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Türkiye'de endemik olan 'Anadolua' çekirge cinsinin yapısal değişkenlikleri ve ses karakterizasyonu üzerine veriler toplamak amacıyla 2021'de çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında tespit edilen iki yeni çekirge türü, Anadolua moli ve Anadolua bergeri ismiyle bilim dünyasına kazandırıldı.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaklaşık 3 yıl boyunca inceleme ve tespitlerde bulunan bilim insanları, elde ettikleri verilerde iki türün farklı yapısal değişkenlikleri ve ses karakterizasyonuna sahip olduğunu belirledi.

Çalışmalara ilk olarak Denizli'de başladıklarını dile getiren Şirin, şöyle devam etti:

"Bu cins sadece Anadolu'da, Ege Bölgesi'nden Sivas'a kadar yayılış gösteren bir hatta bulunuyor. Bu hatta yayılış gösteren, dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan bir cins. Bu cinsin Anadolua moli ve Anadolua bergeri ismini verdiğimiz iki yeni üyesi, tarafımızdan bilim dünyasına tanıtıldı.

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Öncelikle topladığımız örneklerin dış yapıları dediğimiz morfolojilerinde bazı karakterlere bakıp, bacağındaki diş sayısı ya da vücudun arkasında bulunan serkus denilen yapının çıkıntılı olup olmadığı, kanatlarındaki ses dişlerinin sayısı, yapısı, bunlar farklılıklar gösteriyor. Bu karakter onların ses çıkarmasında etkili olan özellikleri ve farklı sesler çıkarıyorlar. Biz bunları analiz ve istatistiklerle ortaya koyduk."