Beşiktaş'ın Malmö maçı muhtemel 11'i
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, dördüncü maçında İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek. Üç maç sonunda 3 puan toplayan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek ilk 8 iddiasını sürdürmek istiyor. Beşiktaş-Malmö maçı öncesi futbolseverler Giovanni van Bronckhorst'un sahaya süreceği kadroyu merak ediyor. İşte Beşiktaş'ın Malmö maçı muhtemel 11'i...
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bu akşam İsveç temsilcisi Malmö'yü ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Sven Jablonski yönetecek.
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UEFA Avrupa Ligi'ne üst üste aldığı yenilgilerle başlayan Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyeti hedefliyor. Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'da konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş ilk galibiyetini Fransa deplasmanında geçen hafta Olimpik Lyon'u 1-0 yenerek aldı.
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Geride kalan 3 haftada Beşiktaş gibi 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Malmö ise kendi sahasında Glasgow Rangers'a 2-0, Olympiacos'a 1-0 mağlup oldu. İsveç ekibi tek galibiyetini ise Azerbaycan takımı Karabağ'ı 2-1 yenerek elde etti.
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IMMOBILE SAKAT
Siyah-beyazlı takım Malmö maçına golcü oyuncusu Ciro Immobile'den yoksun çıkacak. Kasımpaşa maçında sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan İtalyan golcü, Malmö maçında takımını yalnız bırakacak.
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MALMÖ İLE 7. RANDEVU
Beşiktaş, Malmö ile 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 maçta İsveç ekibi 4 mücadeleden galibiyetle ayrılırken 1 maçı Beşiktaş kazandı, 1 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.
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AVRUPA'DA 248. SINAV
Beşiktaş, Avrupa'da 248. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 247 müsabakada 93 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı. Avrupa arenasında 330 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 376 gol gördü.
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Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
- 8
Mert
- 9
Svensson
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- 10
Gabriel Paulista
- 11
Uduokhai
- 12
Emirhan (Masuaku)
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- 13
Ndour
- 14
Gedson Fernandes
- 15
Joao Mario
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- 16
Rafa Silva
- 17
Muçi
- 18
Semih (Mustafa)
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