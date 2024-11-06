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        Haberler Dünya ABD'de seçimlerde açılan sandıklara göre Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı | Dış Haberler

        ABD'de seçimlerde açılan sandıklara göre Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı

        2024 ABD Başkanlık Seçimleri'nde oy sayım sürecinde sona yaklaşılıyor. Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ikinci bir döneme çok yakın. Aynı zamanda Kongre seçimlerinin de yapıldığı bu seçimde Senato'da Cumhuriyetçiler toplamda 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 09:39 Güncelleme: 06.11.2024 - 09:39
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        Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı
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        ABD'de 2024 başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan Kongre seçimleri kapsamında Senato'da Cumhuriyetçiler toplamda 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu sağladı.

        ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimleriyle birlikte yapılan Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçiler Senato'da büyük bir başarı kazandı.

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        West Virginia ve Ohio eyaletlerinde yapılan Senato seçimlerinde Demokrat rakiplerinde olan koltukları kazanan Cumhuriyetçi adaylar Jim Justice ile Bernie Moreno, böylece partilerine iki yeni sandalye getirdi.

        Bu sonuçlarla Senato'da şu ana kadar Cumhuriyetçiler 51 sandalyeye ulaşırken, Demokratlar ise 42 sandalye kazanmış durumda.

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        2022'deki ara seçimlerde Demokratlar, Senato'da çoğunluğu sağlamıştı.

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        Kongre'nin 435 sandalyeli ⁠Temsilciler Meclisi kanadında ise Cumhuriyetçiler 179 sandalyeye ulaşarak, 148 sandalyede kalan Demokratların önünde gidiyor.

        Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlamak için 218 üyeye ulaşmak gerekiyor.

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        Senato seçimi

        ABD'de başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan 100 sandalyeli Senatodaki 34 sandalyenin değişeceği Kongre seçimleri de önemli yer tutuyor.

        Kongre seçimleri, Amerikan kamuoyu nezdinde başkanlık seçimleri kadar yankı uyandırmasa da ABD siyasetinde oldukça büyük bir öneme sahip.

        Zira Kongrenin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor.

        100 sandalyeli Senato üyeleri 6 yıllığına seçilirken, Senatoda her eyaletin 2 senatörü bulunuyor.

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