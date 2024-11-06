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        Haberler Dünya Kamala Harris'in ekibinden ilk açıklama! | Dış Haberler

        Kamala Harris'in ekibinden ilk açıklama!

        Son dakika... Dünyanın gözü ABD seçimlerinde. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın 20 delege gerisinde olan Demokratların adayı Kamala Harris, bugün konuşma yapmayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 08:50 Güncelleme: 06.11.2024 - 09:08
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        Kamala Harris'in ekibinden ilk açıklama!
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        Dünyanın gözü ABD'ye kilitlendi. ABD'de milyonlarca seçmen, 4 yıl Beyaz Saray'da görev yapacak başkanını seçmek için sandık başına gitti.

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        Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında geçen yarışta sona yaklaşıldı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, zafere çok yakın.

        09.00 itibariyle Trump 246, Harris 210 delegeye ulaştı. Henüz kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından Trump'ın konuşma yapması beklenirken, Kamala Harris'ten henüz bir ses çıkmadı.

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        Harris'in kampanya ekibinden yapılan açıklama "Bugün açıklama yapmayacak" ifadelerini kullanıldı.

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        Seçim ekibinden yapılan, "Her oylamanın sayıldığından emin olmak istiyoruz" denildi.

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