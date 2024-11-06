ABD'de seçim sonucunu belirlemesi beklenen salıncak eyaletlerde Trump rüzgarı
ABD Başkanlık Seçimleri'nde oy sayım süreci tüm hızıyla sürüyor. Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ikinci dönem hayali her geçen dakika daha da gerçeğe dönüşürken, seçimin sonucunu belirleyecek 7 salıncak eyaletin hepsine damgasını vurdu.
ABD, önümüzdeki 4 yıl boyunca Beyaz Saray'da ikamet edecek ismi seçmek için sandık başına gitti.
ABD tarihinin en kıran kırana yarışı olması beklenen mücadelede ilk 5 saatte gelen verilere göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump Başkan olmaya çok yakın.
Kazananı belirlemesi en muhtemel yerler olarak öne çıkan 7 salıncak eyalete Trump damgasını vurdu.
Seçim öncesi anketlerde 7 eyaletin hiçbirinde iki aday da birbirine anlamlı bir fark yaratamazken, TSİ saat 09.00 sularında Trump'ın bu 7 eyaletin hepsinde önde olduğu görülüyor.
Nevada'da ise sonuçlar henüz gelmedi.
Salıncak eyaletlerde sonuçlar şöyle:
New York Times projeksiyonuna göre Trump seçim sonuçlandığında 301 delege kazanmış olacak. Bu, gerekli olan 270 delegeyi kolayca geçmesi demek. Kamala Harris'in ise 237'de kalması bekleniyor.
100 üyeli Senato'daki 34 sandalye için de oy verilirken, Fox News ve New York Times projeksiyonuna göre Cumhuriyetçiler Senato'da da çoğunluğu aldı.