ABD'de seçim nedeniyle Meksika'dan yaklaşık 2 bin 500 kişilik göçmen konvoyu yola çıktı
Dünyanın gözü ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimlerdeyken gözler bir anda ABD-Meksika sınırına da çevrildi. Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kazanma ihtimalinin yükselmesiyle binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye geçmek için yola çıktı
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Dünyanın gözü ABD seçimlerinde kilitlendi. ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris arasında gerçekleşen yarışta Trump'ın kazanma ihtimali yüksek görünüyor.
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Trump'ın kazanma ihtimalinin artmasıyla Meksika'dan binlerce göçmen ABD sınırına doğru yola çıktı.
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ABD'deki başkanlık seçimleri nedeniyle Meksika'dan yaklaşık 2 bin 500 kişilik yeni bir göçmen konvoyunun yola çıktığı bildirildi.
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Meksika basınına göre, ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Tapachula'dan yürüyüşe geçen binlerce göçmen, ABD'nin yeni başkanı göreve başlamadan sınırı geçmek istiyor.
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Göçmenlerin çoğunluğunun Çin, Peru, Ekvador, Venezuela, Kolombiya, Honduras, El Salvador, Guatemala ve Haiti uyruklu olduğu kaydedildi.
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Trump, seçim kampanyası boyunca düzensiz göçmenleri sınır dışı edeceğini sıkça dile getirmiş, Meksika sınırına duvar öreceğini vurgulamıştı.
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Ayrıca Trump, ABD tarihinin düzensiz göçmenlere yönelik en büyük sınır dışı etme operasyonunu başlatacağını söylemişti.
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