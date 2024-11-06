Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş

Pendik'teki Teknopark İstanbul kampüsünde bulunan DASAL Havacılık ve Uzay Teknolojileri şirketinde sistem mühendisi olarak çalışan 28 yaşındaki Ecem Sultan Çamlı, işe gitmek için Kurtköy'deki evinden sabah saatlerinde scooterla yola çıktı.

Saat 08.45 sıralarında Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı'nda seyir halindeki Çamlı'ya 24 yaşındaki Hasan Furkan Çolak yönetimindeki dorsesiz TIR çarptı.

Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Ecem Sultan Çamlı, önünde 150 metre sürüklendiği TIR'ın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çamlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken gözaltına alınan TIR şoförü Çolak, 'taksirle öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

12 YAŞINDA DÜNYA 2'NCİSİ OLMUŞ

Havacılık ve savunma sanayii alanında projeler hazırlayan Çamlı, kendi kurduğu Ebabil Bilim ve Teknoloji Derneği'nin başkanlığını da yürütüyordu. Son olarak çalıştığı şirketle birlikte geçtiğimiz hafta SAHA EXPO 2024 fuarına da katılan Ecem Sultan Çamlı sosyal medya hesabından 'Türkiye'nin havacılık ve savunma alanındaki gücünü artırma hedefiyle geliştirdiğimiz hava araçlarımızı sergilemekten gurur duyuyoruz' paylaşımı yapmıştı.

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Ecem Sultan Çamlı, 2010 yılında Balıkesir'de ilköğretim öğrencisiyken 6.'sı düzenlenen Uluslararası Bilişim Olimpiyatı'nda (E-BİKO) animasyon dalında hazırladığı 'Atom' konulu çalışmasıyla 2 bin 697 proje arasından dünya ikincisi oldu. Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü okurken ise Ebabil Dron Takımı Kaptanlığını yürüttü. Çamlı son olarak Balıkesir Ticaret Odası Kadın Girişimciler İl Kurulu Üyesiydi.