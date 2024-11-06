Bir şehir efsanesi mi, tehlikeli bir uyku sorunu mu? Uyurgezerlik hakkında bilinmesi gerekenler

Peki gelelekim diğer meseleye... Uyurgezerlik tedavi edilebilir mi? Aslında bu sorunun net bir cevabı yok. Eğer çok nadir maruz kalan biriyseniz uıyurgezerlik tedavi gerektirmeyebiir. Ancak bu durumu kronik olarak yaşayanlar için belirli terapi yöntemleri denenebilir. Bu durumdfa uyurgezerliğe neyin neden olduğunun tespit edilmesi, o nedenin tedavi edilmesi elzemdir.