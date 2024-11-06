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        Haberler Dünya Diplomasi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ⁠Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde 'Türk dünyası yüzyılı' çağrısı yaptı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 06.11.2024 - 11:13 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:45
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        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ⁠"Türk dünyası için ortak bir gelecek inşasını hedef alıyoruz. Türk dünyası yüzyılı için birlikte çalışacağız" dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ⁠Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuştu. Türk dünyası için ortak bir gelecek inşasını hedef aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ata yurdumuz Bişkek'te bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Zirvemizin tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türk Devletleri Teşkilatı, örnek alınan bir platform haline gelmiştir. Türk dünyasını ilelebet payidar kılacak güçlü irade masanın etrafındaki tüm dostlarımda ziyadesiyle mevcuttur. Teşkilatımızı çok daha ileriye taşıyacağız” dedi.

        Erdoğan, Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan soykırımın durdurulması noktasında uluslararası toplumun kötü bir sınav verdiğini belirterek, “Karar dahi alamıyor, almak istemiyor. İsrail'in kan ve gözyaşını tüm bölgeye yayma hedefini Lübnan'da görüyoruz. Türkiye olarak bu vahşeti, katliamı kabul etmiyoruz. İsrail'i durdurmak Filistin devletini kalıcı tesis etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

        Azerbaycan'ın şehitler vererek elde ettiği tarihi kazanımların bir barış anlaşması imzalanması suretiyle masada da perçinlenmesini ümit ve temenni ettiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “KKTC'nin teşkilatımızın bugünkü zirvesinde onur konuğu olarak yer alması dayanışma irademizin tezahürüdür. Kendilerinin yakın zamanda tam üye olarak yer almasını bekliyoruz. Kıbrıs'ta adil çözüm için Türk dünyasına sorumluluk düşüyor. Ukrayna'da da kalıcı ve adil bir barışı destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

        ‘POTANSİYELİMİZİ ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN İŞ BİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRELİM’

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim, enerji ve ulaştırma gibi alanlardaki iş birliğine vurgu yaparak, “175 milyona ulaşan genç ve dinamik nüfusumuz ve ticaret hacmimizle büyük atılımlar gerçekleşebilir. Bilim, enerji ve ulaştırma gibi alanlarda potansiyelimizi ortaya çıkarmak için iş birliğimizi geliştirelim. Geçen sene hayata geçirdiğimiz Türk projelerimize destek sağlayacağından eminim. Enerji konusunda da tek kaynağa bağımlılığı azaltmalıyız” dedi.

        Ortak alfabe oluşturulması girişimlerinin Eylül 2024'te tamamlandığı belirten Erdoğan, “Ortak alfabemiz geleceği birlikte inşa etmemizin de nişanesidir. Bundan sonra üye ülkelerin bu alfabeyi esas alarak gerekli dönüşümü gerçekleştirmesi gerekiyor. Üyelerimizin yeni alfabeye geçişte adım atması isabetli olacak. Türk dünyası yüzyılı için birlikte çalışacağız” diye konuştu.

        AİLE FOTOĞRAFINA KATILDI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te katılacağı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te sabah saatlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinin ardından TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nin yapılacağı alana geldi. Burada Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından karşılanan Erdoğan, zirve öncesi diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.

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