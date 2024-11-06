Kentsel dönüşüm tüm sigortaları ucuzlatacak

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) öncülüğünde Baden Baden'de düzenlenen toplantılara katılarak özellikle iş dünyasının kullandığı sigortalar açısından sigortanın uluslararası sigorta piyasalarında yeniden sigorta yapılması anlamına gelen reasürans kapasitesi sorununu çözdüklerini ifade eden Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, "Primlerde bir miktar artış olacak ama önemli bir artış değil. Maraş depremlerinde öyle ya da böyle 6 milyar dolarlık bir hasar ödemesini reasürörlerden alıp getirdik. Şimdi reasürörler verdiği bu parayı çıkarmak istiyor ama bir yandan da beklenen Marmara depremi var. Kapasiteyi artırdığında yeni bir ödeme ile karşı karşıya kalabileceğini düşünüyorlar. O yüzden kentsel dönüşüm önemli. Eğer biz binalarımızı güçlendirir, depreme dayanıklı binalarımızı yaparsak ve bunu da doğru anlatabilirsek bizim reasürans maliyetlerimiz azalacak. Bu sadece konut ve işyeri sigortalarını ilgilendirmiyor. Fabrikanın da fabrikadaki makinenin de maliyeti artıyor" diye konuştu.

REKLAM advertisement1 REKLAM Yaşar, sigortalılık oranı çok düşük olduğu için Maraş depremleri sırasında 106 milyar dolarlık hasarın sadece 6 milyar dolarının sigorta sektörü tarafından karşılandığını ifade ederek, "Bizde yüzde 6 olan oran dünyada aynı yıl yüzde 30'du. Hatta Türkiye'yi çıkarırsak sigortalılık oranı yüzde 40'a çıkıyor. Şimdi bir Marmara depremi bekliyoruz. Bu depremin bir beka sorununa dönüşmemesi için bugünden önlem almamız gerekiyor. Sigorta sektörü reasürans tarafında kapasite açısından tüm sorunları çözdü" dedi. ANTİ VİRÜS KORUMASINDAN DAHA UCUZ SİGORTA Sigorta sektöründe doğal afetler ve iklim değişikliğinin yanı sıra siber risklerin daha fazla konuşulmaya başlandığını anlatan Yaşar, şunları söyledi: "Siber riskler şimdiye kadar belli büyüklükteki işadamlarımızın ilgisini çekiyordu, yavaş yavaş bu ilgi KOBİ'ler düzeyine iniyor. Siber riskler konusundaki koruma açığı dünyada da diğerlerinin önüne geçti. Sektörde öyle ürünler var ki virüs koruma programı içeren virüs koruma paketinden daha ucuz. Bunun içinde itibar korumasından tutun dark web'de size ait kimlik pasaport, kredi kartı numaralarının kullanıldığını tespit eden sistemlerle desteklenen sigorta ürünleri var. Hem haber verip korunmanızı sağlıyor hem ortaya çıkan maddi hasarınızı karşılıyor. Yıllık bin liralık iki bin liralık ürünlerden bahsediyoruz."

REKLAM SİGORTAYA EN ÇOK İHTİYACI OLAN MOTOSİKLETLER Özellikle motosiklet ve traktörlerde sigortalılık oranını düşük olduğunun altını çizen Yaşar sigorta zorunluluğu olmayan motosikletler dahil bu araçların kendilerinin yanı sıra başka kişilere maddi ve bedeni hasar verebileceğini ve bunun da karşılanamaz maddi tazminatlara neden olabileceğini söyledi. Yaşar bu yüzden sigortaya en fazla ihtiyaç duyan kesimin motosikletliler olduğunu kaydetti. Kasko sigortasında rekabet nedeniyle fiyat artışının enflasyonun altında buna karşın hasar prim oranının yüzde 100'ü geçmek üzere olduğunu anlatan Yaşar, "Olası bir döviz sıçramasında bu durum sürdürülemez hale gelir. İşçilik başta maliyetlerin artması hasar tutarının artmasını sağlıyor" dedi.

BİNA TAMAMLAMADA DAMGA VERGİSİ VE HARÇ SORUNU Yaşar, bina tamamlaması sigortasında damga vergisi ve harç sorunu olduğunu bu sorunun bina tamamlama sigortası önünde önemli bir engel olduğunu vurguladı. Asgari ücret artışının trafik sigortası bedeni hasar tutarını dolayısıyla sigorta şirketlerinin maliyetlerini olumsuz etkilediğinin altını çizen Yaşar, uygulanan sıkı para politikası nedeniyle ekonomide görülmeye başlayan yavaşlamanın etkisinin sigortada büyüme hızının yüzde 120'den yüzde 70'e düşmesi olarak görüldüğünü belirtti.