Rıza Kocaoğlu: Belarus'a gideceğim
Erkan Kolçak Köstendil ve Kadir Çermik ile çektiği 'Tezgah' filmi Minsk Uluslararası Film Festivali'nde yarışacak olan Rıza Kocaoğlu; "Çok mutluyum. Belarus'a gideceğim birkaç güne. İnşallah kazanırız" dedi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Rıza Kocaoğlu, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Setten yeni çıktığını söyleyen oyuncu, "Şimdi kostüm almaya gidiyorum" açıklamasında bulundu.
Rıza Kocaoğlu, yakın arkadaşları Erkan Kolçak Köstendil ve Kadir Çermik ile birlikte çektiği 'Tezgah' filminin Minsk Uluslararası Film Festivali'nde yarışacak olmasının heyecanını paylaştı.
"İNŞALLAH KAZANIRIZ"
Rıza Kocaoğlu; "Dostlarımızla birlikte yaptığımız güzel bir projeydi. Filmimizin festivalde yarışacak olmasından dolayı çok mutluyum. Belarus'a gideceğim birkaç güne. İnşallah kazanırız" dedi.