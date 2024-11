Türkiye ile İran arasında en uzun sınıra sahip olan Van'da, yasa dışı geçişler, kaçakçılık faaliyetleri ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla hudut hattında 2021 yılında inşasına başlanılan modüler beton duvarının örülmesi çalışmaları devam ediyor. Teknolojinin tüm imkânlarından da yararlanılarak hudut hattında yapımı devam eden çalışmaların yüzde 70’i tamamlanırken, yasa dışı sınır ihlallerinin büyük oranda önüne geçildi.

Türkiye-İran arasında 295 kilometre ile en uzun sınıra sahip olan Van'da yasa dışı geçişler, kaçakçılık faaliyetleri ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla hudut hattında hazırlanan proje kapsamında 2021 yılında çalışmalara start verildi.

Hudut hattı boyunca kazılan hendekler ile hudut hattında bulunan elektro-optik ve asansörlü kuleler üzerine monte edilen gündüz ve gece gözetleme cihazları ve radarlar sayesinde bölgenin tamamı mercek altına alınarak gözetlenebiliyor. Bölgede ayrıca her an önemli bir durumda müdahale edebilecek şekilde keskin nişancı timleri de görev yapıyor. Zaman zaman bölgede jandarma komando birlikleriyle operasyonlar yapılıp, jandarma ve polis kontrol noktalarıyla bölge her an kontrol altında tutuluyor.

YÜZDE 70 TAMAMLANDI

Van-İran sınırın 295 kilometresinde yürütülen modüler beton duvarı örme çalışmalarının yüzde 70'i tamamlanırken, geriye kalan bölüm için çalışmalara 2025 yılında tekrar başlanılacak. Sınırın daha güvenli hale gelmesi için alınan tüm güvenlik önlemleri sayesinde kaçak geçişlerin büyük oranda önüne geçildi.