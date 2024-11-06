ABD'de karar günü: Sandık çıkış anketleri ne diyor?

ABD Başkanlık Seçimleri'nde oy sayımı tüm hızıyla sürerken, sandık çıkış anketleri verileri de gelmeye başladı.

ABD'nin yeni başkanı kim olacak? Haberi Görüntüle

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Saat TSİ 07.10 itibarıyla Donald Trump, salıncak eyaletlerin altısında (Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, North Carolina, Michigan, Arizona) yarışı önde götürüyor. Bir eyalette oy sayımına henüz başlanmadı

Buna göre Edison Research tarafından gerçekleştirilen sandık çıkış anketinin ilk sonuçları şu şekilde:

- Trump, Beyaz ABD vatandaşlarının yüzde 55'inin oyunu aldı. Harris'in oranı yüzde 43. 2020 seçimlerine göre Trump 3 puan eksik.

- Harris Siyah ABD vatandaşlarının yüzde 86'sının oyunu aldı. Trump'ın oyu yüzde 14'te kaldı. Seçim öncesi anketlerde Trump'ın bu oyların yüzde 22'sini alması bekleniyordu. - Harris Hispanik seçmenin yüzde 53'ünün oyunu aldı. Trump ise yüzde 45 oy aldı. Trump 2020'ye kıyasla Hispaniklerden tam 13 puan fazla oy aldı. REKLAM - Trump Beyaz erkek seçmenlerin yüzde 59'unun oyunu aldı. Harris yüzde 38'de kaldı. Trump'ın oyu 2020'ye göre 2 puan düştü. - Trump Beyaz kadınların yüzde 52'sinin oyunu aldı. Harris yüzde 46'sını aldı. Trump'ın oyu 2020'ye göre 3 puan düştü.

- Harris Siyah kadın seçmenin yüzde 93'ünün oyunu kazandı. Trump yüzde 7'de kaldı. Trump 2020'ye göre 2 puan kaybetti. - Harris Siyah erkeklerin yüzde 80'inin oyunu kazandı. Trump yüzde 20'sinin oyunu aldı. 2020'ye göre 1 puan yükselişte. - Harris Hispanik kadınların yüzde 61'inin oyunu aldı. Trump yüzde 37'de kaldı ancak 2020'ye göre oyunu 7 puan yükseltti. - Trump, Hispanik erkeklerin yüzde 54'ünün oyunu alarak tarihi bir başarı elde etti. Harris yüzde 45'te kaldı. Trump'ın 2020'ye göre yükselişi tam 18 puan. - Harris 18-29 yaş arasındaki ABD seçmenlerinin yüzde 55'inin oyunu aldı. Trump yüzde 42'de kaldı ancak 2020'ye göre artışı 6 puan.

- Harris +65 yaş grubunun yarısının oyunu aldı. Trump 2020'ye göre 3 puan kayıpla yüzde 49'da kaldı. REKLAM - Trump +45 yaş grubunun yüzde 51'inin oyunu aldı. Harris yüzde 47'de kaldı. 2020'ye göre bir değişim yok. - Harris üniversite mezunlarının yüzde 57'sinin oyunu kazandı. Trump yüzde 40'ta kaldı. Bu, 2020'ye göre Trump için 3 puan düşük. - Trump üniversite mezunu olmayanların yüzde 55'inin oyunu aldı. Harris yüzde 43'te kaldı. Trump 2020'ye göre 5 puan yükselişte.