Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı!

TFF, Süper Lig’in 11. haftasındaki Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

İŞTE TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA KONUŞULANLAR:

Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın VAR kayıtları açıklandı.

Trabzonspor'un Okay Yokuşlu ile penaltı kazandığı pozisyonun VAR konuşmaları:

VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.

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HAKEM: Geliyorum.

VAR: Bu temas noktası. Trabzonsporlu oyuncu topla oynadıktan sonra 6 numaralı oyuncu rakibin ayağına bu darbeyi yapıyor.

HAKEM: Evet gördüm.

VAR: Bir açım daha var.

HAKEM: Teması gördüm.

VAR: Şimdi normal hızda oynatıyorum.

HAKEM: Penaltı veriyorum. Kart göstermeyeceğim.

VAR: Anlaşıldı.

Bordo-mavili ekibin Simon Banza ile kazandığı penaltının VAR konuşmaları:

VAR: Oğuzhan hocam potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.

HAKEM: Geldim.

VAR: İlk darbenin temas noktası. Şimdi normal oynatacağım.

VAR: Bir açım daha var.

HAKEM: Teması gördüm. Topla kimin oynadığını gördüm.

VAR: Az önce topla oynamadığını gösterdim. Bu da ayağa darbesi.

HAKEM: Oynat hocam.

VAR: Bileğe darbe anı.

HAKEM: Benim için yeterli. Gördüm teması.