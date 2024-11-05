Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçları tamamlanırken Kasımpaşa deplasmanda geriden gelerek Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Son dönemde Beşiktaş'a karşı üstünlük sağlayan Paşa'da genç futbolcu Yasin Özcan da hem bu sezonda gösterdiği performansla hem de Beşiktaş maçındaki futboluyla takdirleri topladı. HT Spor'dan Özer Çak, Yasin Özcan'ın performansını derledi.

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KASIMPAŞA'NIN EN DEĞERLİ FUTBOLCUSU

Süper Lig'de geniş kadrosunda toplam 31 futbolcusu bulunan Kasımpaşa'nın takım olarak piyasa değeri 29.3 milyon euro olarak gösteriliyor. (Transfermarkt) Yasin Özcan ise piyasa değeri olarak takımının zirvesinde bulunuyor. 2006 doğumlu futbolcunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro. Takımının en değerlisi olan Yasin Özcan'ı 3.9 milyon euro'luk değeriyle Antonio Barak takip ediyor.

YAŞ GRUBUNDA DÜNYADA 33. SIRADA

20 Nisan 2006 doğumlu olan Yasin Özcan, kendi yaş grubunda piyasa değeri olarak dünyada 33. sırada yer alıyor. 4.5 milyon euro piyasa değeri olan genç futbolcu Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi 5 büyük ligde forma giyen futbolcuları da sollamış durumda. Bu alanda ise zirvede 60 milyon euro piyasa değeriyle PSG forması giyen Warren Zaïre-Emery ve Real Madrid forması giyen Endrick bulunuyor.