Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Pastanedeki vahşette yeni gelişme! Polis memuru eski sevgilisini öldürdü | Son dakika haberleri

        Pastanedeki vahşette yeni gelişme! Polis memuru eski sevgilisini öldürdü

        Adana'da barışmayı reddeden eski sevgilisi Fahriye Asena Eskikanbur'u çalıştığı pastanede öldüren polis memuru Muhammed Kürşad Daniyar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kan donduran cinayetin ardından intihar girişiminde bulunan katil zanlısının tedavi gördüğü hastanede öldüğü açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 12:46 Güncelleme: 05.11.2024 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis memuru eski sevgilisini öldürdü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da barışma teklifini reddeden eski sevgilisi Fahriye Asena Eskikanbur’u (25), çalıştığı pastanede başından vurarak öldürüp, aynı silahla intihar girişiminde bulunan polis memuru Muhammed Kürşad Daniyar (29), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        PEŞİNDEN GİDİP BAŞINDAN VURDU

        DHA'nın haberine göre olay, 3 Kasım’da saat 08.00 sıralarında bir pastanede meydana geldi. Polis memuru Muhammed Kürşad Daniyar, bir süre önce kendisinden ayrılan sevgilisi Fahriye Asena Eskikanbur ile barışmak için çalıştığı iş yerine gitti.

        REKLAM

        Eskikanbur, Daniyar’ın barışma teklifini reddetti. Bunun üzerine Daniyar, beylik tabancasını çıkarıp, Eskikanbur’u tehdit etti. Eskikanbur, çığlık atarak pastanenin bahçesine koştu. Peşinden giden Muhammed Kürşad Daniyar, Eskikanbur’u başından tabancayla vurup, öldürdü. Daniyar aynı silahı başına dayayıp, tetiği çekti.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Daniyar, ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Fahriye Asena Eskikanbur, Küçükoba Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Entübe edilen Muhammed Kürşad Daniyar, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. Daniyar’ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fahriye Asena Eskikanbur
        #Muhammed Kürşad Daniyar
        #adana
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        Polis memuru eski sevgilisini öldürdü!
        Polis memuru eski sevgilisini öldürdü!
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        1 milyon adet araç üretecek
        1 milyon adet araç üretecek
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?
        Habertürk Anasayfa