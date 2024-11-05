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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika TÜPRAŞ patlama! Kocaeli TÜPRAŞ rafinerisinde patlama olduğu öğrenildi | Son dakika haberleri

        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu! Yangın söndürüldü!

        Kocaeli Körfez'de bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde patlama olduğu öğrenildi. Patlama sesinin çevredeki ilçelerden de duyulduğu belirtildi. Patlamanın, kompresör bakım çalışmaları sırasında meydana geldiği açıklandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Herhangi bir olumsuzluk yok" açıklamasında bulundu. Saat: 14.30'da yapılan bilgilendirmede, yangının söndürüldüğü duyuruldu. TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, "12 çalışma arkadaşımız ilk tespitlere göre hafif şekilde yaralanmış ve tetkikler için hastaneye sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmıştır. Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 13:38 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:16
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        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde, saat: 13.00 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi.

        SAĞLIK VE İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

        Patlamanın ardından dumanların yükseldiği görülürken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın, kompresör bakım çalışmaları sırasında meydana geldiği öğrenildi.

        12 ÇALIŞAN HAFİF YARALANDI

        TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, saat 13.30 civarında Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde kompresör bakım çalışmaları sırasında yangın meydana geldiği kaydedildi.

        Rafineri ekiplerinin olaya anında müdahale ettiği belirtilen açıklamada, "12 çalışma arkadaşımız ilk tespitlere göre hafif şekilde yaralanmış ve tetkikler için hastaneye sevk edilmiştir.

        Yangın kontrol altına alınmış olup, ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmıştır. Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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        BÜYÜKAKIN: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlamanın tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluktan kaynaklandığını belirterek, “Az önce İtfaiye Daire Başkanımızdan aldığım bilgiye göre; daha önce TÜPRAŞ'ta planlı bir tatbikat vardı. Bilgimiz dahilindeydi.

        Kentteki tüm kurumların bilgisi vardı. O tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluk şimdi kontrol altında. Herhangi bir problem yok. Yaralı bilgisi ulaşmadı 'endişe edilecek bir durum yok' bilgisi geldi” dedi. Saat: 14.30'da yapılan bilgilendirmede yangının söndürüldüğü duyuruldu.

        DMM'DEN TÜPRAŞ AÇIKLAMASI

        AA'da yer alan habere göre Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmit'teki TÜPRAŞ tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında çıkan yangının kısa sürede kontrol altında alındığını bildirdi.

        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TÜPRAŞ tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında yaşanan yangın kısa sürede kontrol altında alınmıştır. Tatbikat sırasında meydana gelen olumsuzluk ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadesine yer verildi.

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