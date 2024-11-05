Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde, saat: 13.00 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Yangın kontrol altına alınmış olup, ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmıştır. Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Rafineri ekiplerinin olaya anında müdahale ettiği belirtilen açıklamada, "12 çalışma arkadaşımız ilk tespitlere göre hafif şekilde yaralanmış ve tetkikler için hastaneye sevk edilmiştir.

BÜYÜKAKIN: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlamanın tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluktan kaynaklandığını belirterek, “Az önce İtfaiye Daire Başkanımızdan aldığım bilgiye göre; daha önce TÜPRAŞ'ta planlı bir tatbikat vardı. Bilgimiz dahilindeydi.

Kentteki tüm kurumların bilgisi vardı. O tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluk şimdi kontrol altında. Herhangi bir problem yok. Yaralı bilgisi ulaşmadı 'endişe edilecek bir durum yok' bilgisi geldi” dedi. Saat: 14.30'da yapılan bilgilendirmede yangının söndürüldüğü duyuruldu.