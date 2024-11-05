İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gallant'ın görevden alındığı belirtildi.

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Gallant'ın görevden alınmasına ilişkin açıklamada, Netanyahu'nun "(Gallant ile) Aramızdaki güven sarsıldı. Çok kez aramızdaki boşluğu kapatmaya çalıştım ama bu daha da genişledi." ifadesi dikkati çekti.

İsrail basınında yer alan haberde, görevden alınan Gallant'ın yerine Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın yeni Savunma Bakanı olarak atandığı belirtildi.

Katz'ın yerine Dışişleri Bakanlığı koltuğuna ise Netanyahu'nun eski rakibi, yeni müttefiki Gideon Saar'ın oturacağı kaydedildi. İsrail’in güvenlik krizi REKLAM NETANYAHU, GALLANT'I DOLAYLI OLARAK "İSRAİL'İN DÜŞMANLARINA YARDIM ETMEK"LE SUÇLADI Netanyahu, kararı sonrası yayımladığı görüntülü mesajda Gallant'ı hedef aldı. Gazze Şeridi'ne saldırıların ilk aylarında Gallant ile arasında "güven olduğunu" ileri süren Netanyahu, "Ancak son aylarda benimle Savunma Bakanı arasındaki bu güven kırıldı.” dedi. Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların idaresine ilişkin Gallant ile anlaşamadıklarını ve Savunma Bakanı'nın kabine kararlarını "ihlal eden kararlar ve açıklamalar" yaptığını savundu.

Savunma Bakanı'na yönelik eleştirilerini sürdüren Netanyahu, Gallant'ı "dolaylı olarak İsrail'in düşmanlarına yardım etmekle" suçladı. Görevden alınma kararı sonrası Gallant, istifa mektubunu Netanyahu'ya sundu. AŞIRI SAĞCI BAKANDAN NETANYAHU'YA DESTEK İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun, Gallant'ı görevden alması kararına destek verdi. REKLAM Ben-Gvir, sık sık sosyal medyadan atıştığı Gallant'ı görevden alması nedeniyle Netanyahu'yu tebrik etti. Öte yandan muhalefet partileri, Gallant'ın görevden alınmasına tepki göstermek için halkı protestoya çağırdı.

NETANYAHU 2023'TE DE GÖREVDEN ALMAK İSTEMİŞTİ Netanyahu ile Gallant'ın arasının açık olduğu biliniyordu. Netanyahu, Mart 2023'te "Yargı reformu" girişimini kamuoyu önünde açıkça eleştirmesi nedeniyle Gallant'ı görevden alma teşebbüsünde bulunmuştu. Ancak ülke genelindeki yoğun protestolar nedeniyle Netanyahu bu kararından geri adım atmıştı. Gazze'ye yönelik saldırıların yanı sıra Lübnan konusunda da Netanyahu ile Gallant'ın farklı görüşleri savundukları biliniyor. Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'deki işgalin kalıcı olmasını isterken, Gallant, Gazze içerisinin Filistin yönetimine devredilmesini istediğini dile getirmişti.

İkilinin arasının bozuk olması nedeniyle Netanyahu ile Gallant, Gazze'ye saldırıların ilk günlerinden sonra ayrı ayrı basın toplantıları yapmıştı. Ayrıca Gallant'ın Lübnan'a kara saldırısına karşı olduğuna ilişkin İsrail basınına haberler yansısa da Savunma Bakanı bunun aksi yönde açıklamalarda bulunmuştu.