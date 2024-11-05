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        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar | Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli: Sözümün arkasındayım

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Geçen hafta söylediğim sözümün arkasındayım" diyen Bahçeli, "Terörist başı gelip terörün bittiğini açıklasın. Teklifte ısrarlıyım. Teröristbaşı DEM grubuna gelip tasfiyeyi açıklasın" dedi. Açıklamasında, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nın inşası için güvencedir ve bir daha seçilmelidir" ifadelerine yer veren Bahçeli, "Bu kapsamda anayasal değişiklik yapılmalıdır. Bize göre tek seçenektir" şeklinde konuştu. Esenyurt, Batman, Halfeti ve Mardin belediyelerine kayyum atanmasına da değinen Bahçeli, "Kayyum atanan belediyeler söz konusu belediye başkanlarının terör örgütüyle iltisak bağlantılarından dolayıdır. Geçici olarak görevden uzaklaştırılan belediye başkanları hukuki sürecin tamamlanmasını sabırla beklemelidirler" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 10:34 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:38
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        "Sözümün arkasındayım"
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Her şeyden önce Türkiye demekten asla vazgeçmiyoruz. Günü birlik siyasi hesap ve mevzi kazanma peşinde değiliz. Bizim için milletimizin huzuru ve refahı her şeyden önce gelmektedir. Milletin desteği olmadan hiçbir siyasi hedef başarıya ulaşamaz. En büyük arzumuz milletimizi her açıdan temsil edebilmek çağlar üzerine sıçramasına omuz vermektir. Sadece bugünün problemlerini ele almak yetmez. Yarının sorunlarına da kafa yoruyoruz. Suya yazı yazanlarla vakit kaybedenlerden olamayız. Arzumuz kronik ve konjonktürel sorunları çözmektir.

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        "TÜRKİYE DEMEKTEN VAZGEÇMEYİZ"

        Hilale tutkunuz birliğe vurgunuz. Ne yaparlarsa yapsınlar ayrılmaz kardeşlikten kopmayız. Türkiye demekten vazgeçmeyiz. Bayrak çekildiği gönderden inmeyecek. Anasının dili ne olursa olsun kimseyi ayrıştırmıyoruz. Kimseyi ayırmıyor, ayrıştırmıyor, öteki görmüyoruz. Önümüzdeki 100 yıllık takvim işlemeye başlamıştır. Zaman Türk yüzyılı zamanıdır. Türk İslam medeniyetinin timsali olacağız. Ecdadımızın ayak izini takip edeceğiz.

        "SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM"

        Milleti ayırmaya çalışanlara sesimiz çıkmasın mı? Geçen hafta açıkladık herkes konuştu daha da konuşuyor. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda terörün kökü kazınacaktır. Geçen hafta söylediğim sözümün arkasındayım. Terörist başı gelip terörün bittiğini açıklasın. Teklifte ısrarlıyım. Teröristbaşı DEM grubuna gelip tasfiyeyi açıklasın. PKK'nın bittiğini açıklayacaksa umut hakkından yararlansın.

        "DEM PARTİ KARARINI NETLEŞTİRMELİ"

        Kürt kardeşlerimizle aramıza hiçbir mihrak giremez. Teröre tolerans sıfırdır. Kürtler başka terör örgütü başkadır. İkisini birbirine karıştırmak en büyük ihanettir. DEM Parti de kararını derhal netleştirmeli. DEM ya silah ya siyaset demeli. Nerede durduklarını açıklığa kavuşturmalıdır. Diyorlar ki yeni anayasa süreci için tahkimat yapıyormuş, bizim evvela amacımız terör kamburundan kurtulmaktır. Kürtlerle kucaklaşma asıldır, terörle mücadele esastır. Silahlı eşkıyayı temizlemek kaçınılmazdır, siyasette uzlaşmak ortak yararımızadır.

        "ERDOĞAN BİR KEZ DAHA SEÇİLMELİDİR"

        Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle, birikimiyle bize göre tek seçenektir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir daha seçilmelidir. Bu kapsamda anayasal değişiklik yapılmalıdır.

        "BAŞKANLAR HUKUKİ SÜRECİ BEKLEMELİ"

        Kayyum atanan belediyeler söz konusu belediye başkanlarının terör örgütüyle iltisak bağlantılarından dolayıdır. Geçici olarak görevden uzaklaştırılan belediye başkanları hukuki sürecin tamamlanmasını sabırla beklemelidirler. Özellikle ciddi sağlık sorunları olan yaşı kemale ermiş ve köklü bir aileye mensup Kürt ağası Sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi İmralı'ya DEM Parti arasına çomak sokmak sinsilikleri CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür.

        Belediye başkanları ya adam gibi görevlerini yapacaklar ya da Türk devletinin hukuk sınırları içinde aldığı meşru ve haklı tasarruflara katlanacaklardır. CHP Genel Başkanı şaşırmış, su kaynatmıştır. Buradan bakınca CHP ile PKK'yı birbirine karıştırdığımızı söylemek abartılı bir iddia olmayacaktır.

        İMAMOĞLU'NA RANDEVU YOK

        Bahçeli grup toplantısının ardından İBB Başkanı İmamoğlu'nun randevu talebiyle ilgili sorulara yanıt verdi. Bahçeli, "Ne maksatla randevu talebinde bulundular bilemiyorum. Ama Ekrem İmamoğlu beyin siyasetini tasvip etmediğim için kendisiyle görüşmeyi uygun bulmuyorum. Çünkü bu görüşmeden istismarla yanlış yorumlarla Türkiye'de bazı gelişmelere MHP'yi de bulaştırmak isteyebilirler. Biz daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz" dedi.

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