Elon Musk ve Donald Trump seçim sonuçlarını birlikte takip edecek
ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın bu gece seçim sonuçlarını Trump ile birlikte takip edeceği bildirildi. New York Times'ın haberine göre, Trump ve Musk'ın Florida'daki hangi etkinliklere katılacağı henüz belli değil, ancak Musk'a yakın bir kaynak ikilinin birlikte olacağını söyledi. Çıkan haberlerin ardından Musk da Trump ile birlikte olacağını doğruladı
Dünyanın gözü ABD'de gerçekleşen başkanlık seçiminde. ABD'nin yeni başkanı Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump mı yoksa Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris mi olacak?
New York Times'ın haberine göre, Cumhuriyetçilerin adayı Trump'ın en büyük destekçisi dünyanın en zengin insanı Elon Musk, seçim gecesini Trump ile Florida'da geçirecek.
Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Musk, aylardır Trump'ın seçim kampanyasına destek veriyor.
Trump'ın seçim kampanyası ekibi, Florida'daki Mar-a-Lago'daki evi ve ayrıca binlerce destekçisi için Palm Beach Kongre Merkezi'nde seçim sonuçlarını izleme partileri düzenliyor.
Trump ve Musk'ın hangi etkinliklere katılacağı henüz belli değil, ancak Musk'ın planlarına aşina bir kaynak NYT'ye ikilinin birlikte olacağını söyledi.
Trump daha önce, Mar-a-Lago'da "çoğu tanıdığınız çok özel bir insan grubunu" ağırlayacağını söylemişti.
Florida'da oy kullanmak için geldiğinde gazetecilere konuşan Trump, "Ayrıca kongre merkezinde dört veya beş bin kişi olacak" dedi.
Daha sonra kongre merkezine gidebileceğini söyledi.
Musk'ın Trump'ı destekleyen siyasi eylem komitesi - America PAC - bu seçim döneminde 119 milyon dolardan fazla para harcadı.
Musk, 2022'de "Trump'ın şapkasını asıp gün batımına yelken açmasının zamanı geldi" demesine rağmen, bu yılın başlarında eski başkana desteğini açıkladı.
Diğer yandan Kamala Harris, seçim gecesini mezun olduğu üniversite ve Washington DC'deki tarihi olarak siyahi bir üniversite olan Howard Üniversitesi'nde geçirecek.
ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill, Beyaz Saray personeliyle birlikte Beyaz Saray'da seçim sonuçlarını izleyecek.