Galatasaray, Osimhen için masaya oturacak
Galatasaray yazın kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini almayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcü için Napoli ile masaya oturacak.
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Yaz transfer döneminin son günlerinde Victor Osimhen’i kiralayan Galatasaray dev bir plan içerisinde.
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Nijeryalı golcüyü kiralayarak dünya çapında ses getiren sarı-kırmızılılar bu kez bonservisini almak istiyor.
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Okan Buruk ile özel bir bağ kuran ve İstanbul’a alışan Osimhen, Galatasaray’da kalmak istiyor.
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UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final hatta final görebileceklerini düşünen Nijeryalı golcü, Galatasaray yönetimine de ‘Beni alın’ mesajını verdi.
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Sarı-kırmızılı idareciler, Türkiye’de adeta yeniden doğan Osimhen için kolları sıvadı.
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Galatasaray, yaz transfer döneminde Osimhen’e talip olacak büyük takımlarla rekabet edemeyeceğini düşünüyor.
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Sarı-kırmızılı yöneticiler bu nedenle Napoli ile devre arası olmadan masaya oturacak.
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Galatasaray’ın uzun vadeli ödeme planıyla birlikte Osimhen için 50 milyon Euro’yu gözden çıkardığı öğrenildi.
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Sarı-kırmızılı kulübün, İtalyan yetkilileri İstanbul’a davet ettiği, Galatasaray Adası’nda bir transfer zirvesi gerçekleştirecekleri de belirtildi.
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