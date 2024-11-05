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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Osimhen için masaya oturacak - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Osimhen için masaya oturacak

        Galatasaray yazın kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini almayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcü için Napoli ile masaya oturacak.

        Giriş: 05.11.2024 - 10:11 Güncelleme: 05.11.2024 - 10:11
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          Yaz transfer döneminin son günlerinde Victor Osimhen’i kiralayan Galatasaray dev bir plan içerisinde.

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          Nijeryalı golcüyü kiralayarak dünya çapında ses getiren sarı-kırmızılılar bu kez bonservisini almak istiyor.

        • 3

          Okan Buruk ile özel bir bağ kuran ve İstanbul’a alışan Osimhen, Galatasaray’da kalmak istiyor.

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          UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final hatta final görebileceklerini düşünen Nijeryalı golcü, Galatasaray yönetimine de ‘Beni alın’ mesajını verdi.

        • 5

          Sarı-kırmızılı idareciler, Türkiye’de adeta yeniden doğan Osimhen için kolları sıvadı.

        • 6

          Galatasaray, yaz transfer döneminde Osimhen’e talip olacak büyük takımlarla rekabet edemeyeceğini düşünüyor.

        • 7

          Sarı-kırmızılı yöneticiler bu nedenle Napoli ile devre arası olmadan masaya oturacak.

        • 8

          Galatasaray’ın uzun vadeli ödeme planıyla birlikte Osimhen için 50 milyon Euro’yu gözden çıkardığı öğrenildi.

        • 9

          Sarı-kırmızılı kulübün, İtalyan yetkilileri İstanbul’a davet ettiği, Galatasaray Adası’nda bir transfer zirvesi gerçekleştirecekleri de belirtildi.

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