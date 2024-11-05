Donald Trump ve Kamala Harris son kez destekçileriyle buluştu: Hangi mesajları verdiler? | Dış Haberler

Donald Trump ve Kamala Harris son kez destekçileriyle buluştu: Hangi mesajları verdiler? | Dış Haberler

ABD'de bugün milyonlarca seçmen Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında seçim yapmak için sandık başına gidecek.

ABD, bugüne kadar tarihinin belki de en belirsiz seçimine gidiyor, anketlerde ikili arasındaki fark 1-2 puan geçmiyor. Tüm dünyanın takip edeceği ABD seçimlerinde, Trump ve Harris son kez destekçileriyle bir araya geldi. İkisi de bu seçimde kritik öneme sahip Pensilvanya'da son seçim mitingini düzenledi.

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Bu baş döndürücü seçim kampanyasında beklenmedik şeyler de yaşandı: Trump iki kez suikast girişimine uğradı, Demokratlar seçime 4 ay kala başkan adayını değiştirdi. AdImpact analitik şirketine göre, iki parti seçmenlerini etkilemek için 2,6 milyar dolardan fazla para harcadı.

REKLAM Bununla birlikte, kamuoyu yoklamaları 78 yaşındaki Trump ile 60 yaşındaki Harris'in neredeyse eşit destek aldığını gösteriyor. Bugün başlayacak oylamadan sonra seçimi kazananın kim olduğunun belli olması günler alabilir, ki Trump 2020'de olduğu gibi herhangi bir yenilgiyle mücadele edeceğini sinyaline de birçok kez verdi. Her iki aday da son kez Pensilvanya'da bir araya gelerek henüz oy kullanmamış olan destekçilerini oy kullanmaya çağırdı. Seçimin sonucu belirleyecek eyaletlerden biri olan Pensilvanya en fazla delege sayısına sahip, bu yüzden bu seçimde ayrı bir öneme sahip.

"BUNUN İÇİN DÖRT YILDIR BEKLİYORDUK" Trump Pittsburgh'da, bir arenada büyük bir kalabalığın önüne çıktı ve seçmenlerine verdiği son mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bunun için dört yıldır bekliyorduk. Pensilvanya eyaletini kazanacağız ve bitecek" Trump, konuşmasında ekonomik sorunlara değindi ve Harris seçilirse ekonomik sefaletin geleceğini söyledi. "KAZANACAĞIZ" Harris ise, Allentown'da zafer öngörüsünde bulundu ve "tüm Amerikalılar" için bir başkan olma sözü verdi.

Daha sonra Harris, Reading'de kapı kapı dolaşıp Pittsburgh'da kısa bir miting düzenledi ve burada ünlü şarkıcı Katy Perry ile bir araya geldi. REKLAM Harris, "Yarın seçim günü ve ivme bizim tarafımızda. Amerika'da yeni nesil bir liderliğin zamanının geldiğini biliyoruz... Ve yanılmayın, kazanacağız" dedi. KADINLAR ERKEKLERE KIYASLA DAHA ÇOK OY KULLANIYOR Trump'ın seçim kampanyası ekibi, kadınların erkeklere kıyasla daha fazla oy kullanmayı tercih ettiğini kaydetti. Ekim ayındaki Reuters/Ipsos anketine göre Harris'in kayıtlı kadın seçmenler arasında Trump'ı yüzde 50'ye yüzde 38 oranında geride bıraktı, Trump'ın erkekler arasında ise yüzde 48'e yüzde 41 oranında önde çıktı.

Dünyanın en zengin kişisi ve Trump'ın bir numaralı destekçisi olan Elon Musk, X sosyal medya platformunda "Erkekler oy kullanmalı!" mesajını paylaştı.