Avrupa devlerini geride bıraktı: Fenerbahçe'nin deplasmanda bileği bükülmüyor!
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 90+12'de yenen Fenerbahçe'nin deplasmanda yenilmeme serisi devam ediyor. Geçen sezon İsmail Kartal ve bu sezon Jose Mourinho ile toplamda 17 aydır deplasmanda bileği bükülmeyen Fenerbahçe 20 galibiyet, 5 beraberlikle 25 maçlık seriye ulaştı. Sarı-lacivertliler bu başarısıyla dünya devlerini geride bıraktı. İşte detaylar...
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Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 90+12'de yenerek hem lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada farkı 5'e indiren hem de moral bulan Fenerbahçe, ligde namağlup dış saha karnesiyle de büyük başarı yakaladı.
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Deplasmandaki son yenilgisini Jorge Jesus yönetiminde 519 gün önce 3-0'lık sonuçla Galatasaray'dan alan sarılacivertliler, sonrasında yenilgiyi unuttu.
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Geçen sezon İsmail Kartal ve bu sezon da Jose Mourinho döneminde 17 aydır deplasmanda bileği bükülmeyen Fenerbahçe, 20 galibiyet, 5 beraberlikle 25 maçlık seriye ulaştı.
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Bu sezon tek yenilgisini sahasında alan Fenerbahçe, deplasmandaki 6 maçta (4G-2B) yenilmedi. Sarı-lacivertliler, 10 lig baz alındığında 25 maçlık namağlup deplasman performansıyla Avrupa'nın en iyi 2'nci takımı durumunda yer alıyor.
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Sarı-lacivertliler, 25 maçlık namağlup deplasman performansıyla Avrupa'nın en iyi 2'nci takımı durumunda yer alıyor.
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Avrupa'da sadece Paris Saint-Germain'i (29) geçemeyen Fenerbahçe, bu başarısıyla dünya devlerinden Leverkusen (21) ve Real Madrid'i (20) bile geride bıraktı.
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