İranlı kadın öğrenciden protesto: Başörtüsü uyarısını kıyafetlerini çıkararak protesto ettiği iddia edildi
İran'ın başkenti Tahran'daki İslam Azad Üniversitesi'nin kampüsünde bir kadının iç çamaşırlarıyla dolaştığı görüntüler paylaşıldı. Genç kadının başörtüsü uyarısına tepki olarak kıyafetlerini çıkardığı öne sürüldü. İranlı kadın gözaltına alındı
İran'ın başkenti Tahran'daki İslam Azad Üniversitesi'ndeki kadın öğrenci, başörtüsü uyarısına tepki göstermek için kampüste kıyafetlerini çıkararak, iç çamaşırlarıyla dolaştı.
Dünyanın gündemine damga vuran bu görüntüler, uluslararası basında kadın öğrencinin başörtüsü zorunluluğuna bir protesto olarak yorumlandı.
İranlı kadının başörtüsünü yanlış taktığı için yetkililer tarafından uyarıldığı ve fiziksel tacize uğradığı iddia edildi. Bu eylemin ardından kadın öğrenci, protesto için kıyafetlerini çıkardı.
Kadın öğrencinin gözaltına alındığı bildirilirken, kimliği paylaşılmadı.
Diğer yandan, İslam Azad Üniversitesi'nden yetkililer, kadının psikolojik rahatsızlığı olduğunu iddia etti.
BM ve Uluslararası AF Örgütü kadının serbest bırakılması için çağrıda bulundu.