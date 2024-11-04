İranlı kadın öğrenciden protesto: Başörtüsü uyarısını kıyafetlerini çıkararak protesto ettiği iddia edildi

İran'ın başkenti Tahran'daki İslam Azad Üniversitesi'ndeki kadın öğrenci, başörtüsü uyarısına tepki göstermek için kampüste kıyafetlerini çıkararak, iç çamaşırlarıyla dolaştı.

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Dünyanın gündemine damga vuran bu görüntüler, uluslararası basında kadın öğrencinin başörtüsü zorunluluğuna bir protesto olarak yorumlandı.

İranlı kadının başörtüsünü yanlış taktığı için yetkililer tarafından uyarıldığı ve fiziksel tacize uğradığı iddia edildi. Bu eylemin ardından kadın öğrenci, protesto için kıyafetlerini çıkardı.

Kadın öğrencinin gözaltına alındığı bildirilirken, kimliği paylaşılmadı. Diğer yandan, İslam Azad Üniversitesi'nden yetkililer, kadının psikolojik rahatsızlığı olduğunu iddia etti. BM ve Uluslararası AF Örgütü kadının serbest bırakılması için çağrıda bulundu.