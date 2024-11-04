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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray sermaye artırımı planlıyor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray sermaye artırımı planlıyor

        Yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 12'den fazla kazandıran Galatasaray kısa süre içerisinde sermaye artırımına gitmeyi planlıyor.

        Giriş: 04.11.2024 - 09:52 Güncelleme: 04.11.2024 - 09:52
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        Sermaye artırımı planı!
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        Son yıllık olağan genel kurul toplantısında 5.2 milyar konsolide net kâr açıklayan Galatasaray yeni bir hamleye hazırlanıyor.

        Sarı-kırmızılı kulüp kısa süre içerisinde sermaye artırımı yapmayı planlıyor.

        2023 yılında başvuruyu gerçekleştiren Galatasaray SPK’dan onay almıştı.

        Mart 2024’teki açıklamayla birlikte sermaye tavanı 2 milyar 700 milyon liradan 5 milyar 400 milyon liraya çekilmişti.

        Sarı-kırmızılılar, sermaye artırımıyla birlikte kasasına önemli bir geliri koyacak.

        Galatasaray elde edeceği bu geliri yine çeşitli uygulamalarla değerlendirecek ve katlamaya çalışacak.

        Trabzonspor da kısa süre önce sermaye artırımı yapmış ve Bankalar Birliği’nden çıkmıştı.

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