İspanya'da Kral 6. Felipe'ye çamurlu saldırı

ÖLÜ SAYISI 217'YE ÇIKTI

Öte yandan yerel yönetimlerden yapılan açıklamaya göre, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı, 213'ü Valensiya'da, 4'ü de Kastilya-La Mancha bölgesinde olmak üzere 217'ye çıktı. Valensiya ve Kastilya-La Mancha bölgelerinde yetkililer, halen kayıpların olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.