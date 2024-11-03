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        Haberler Dünya Avrupa İspanya'da Kral 6. Felipe'ye çamurlu saldırı | Dış Haberler

        İspanya'da Kral 6. Felipe'ye çamurlu saldırı

        İspanya'da 29 Ekim akşamında ülke tarihinin en büyük sel felaketinin yaşandığı Valensiya bölgesinde halk, ziyaret için bazı ilçelere giden Kral 6. Felipe, Başbakan Pedro Sanchez ve Valensiya özerk yönetim hükümeti başkanı Carlos Mazon'u protesto etti. Tepkilerin başlamasının ardından Kraliçe Letizia ve büyük tepkiler alan Başbakan Sanchez hemen araçlara binerken, halkla diyalog kurmaya çalışan Kral 6. Felipe ve Valensiya özerk hükümet başkanı Mazon zor anlar yaşadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 18:47 Güncelleme: 03.11.2024 - 19:16
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        • 1

          Sel felaketinden en fazla etkilenen Valensiya'nın Paiporta ilçesine giden Kral 6. Felipe, eşi Kraliçe Letizia ve onlara eşlik eden Başbakan Sanchez ile Valensiya özerk hükümet başkanı Mazon halktan gelen tepkilerin ardından kısa sürede bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

        • 2

          KARGAŞADAN DOLAYI KRAL'IN ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ

          Tepkilerin başlamasının ardından Kraliçe Letizia ve büyük tepkiler alan Başbakan Sanchez hemen araçlara binerken, halkla diyalog kurmaya çalışan Kral 6. Felipe ve Valensiya özerk hükümet başkanı Mazon zor anlar yaşadı.

        • 3

          Yaklaşık 100 kişilik bir grup, hakaretler edip "katiller" diye bağırarak, İspanya Kralı'na ve siyasetçilere çamur ve kürek fırlattı.

        • 4

          Yaşanan kargaşadan dolayı Kral'ın afet bölgelerini ziyareti iptal edildi.

        • 5

          ÖLÜ SAYISI 217'YE ÇIKTI

          Öte yandan yerel yönetimlerden yapılan açıklamaya göre, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı, 213'ü Valensiya'da, 4'ü de Kastilya-La Mancha bölgesinde olmak üzere 217'ye çıktı. Valensiya ve Kastilya-La Mancha bölgelerinde yetkililer, halen kayıpların olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

        • 6

          İspanya hükümetinin kurduğu Kriz Masası'nı yöneten Bölgesel Politika Bakanı Angel Victor Torres de "Henüz alarm geçmedi. Valensiya bölgesinde, Castellon kentinde, Katolonya bölgesinde ve güneydeki Almeria kentinde bugün ve yarın bazı noktalarda metrekareye 150 litreye kadar şiddetli yağışlar bekleniyor." uyarısında bulundu.

        • 7

          Valensiya'da 67 yolda ulaşım sağlanamazken, halen 3 bin kişiye elektrik ulaştırılamadığı, internet bağlantısının birçok ilçede çalışmadığı belirtiliyor.

        • 8

          Su, gıda ve güvenlik krizinin de devam ettiği felaket bölgesinde, yağmalama vakalarının sürdüğü, sadece dün akşam hırsızlık yapan 20 kişinin tutuklandığı bildirildi.

        • 9

          Polis, itfaiye, jandarma ve askerlerden oluşan 17 binden fazla güvenlik görevlisinin sevk edildiği Valensiya'da sel felaketinin vurduğu bazı küçük yerleşim yerlerinde halkın, İspanyol basınına verdiği röportajlarda halen yardım ulaşmamasından yakındığı da dikkati çekiyor.

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