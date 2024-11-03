Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        28
        Samsunspor
        SAMS
        22
        Fenerbahçe
        FB
        20
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Net Global Sivasspor
        SVS
        17
        ikas Eyüpspor
        EYP
        16
        Göztepe
        GÖZ
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        15
        Kasımpaşa
        KSM
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        12
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Bellona Kayserispor
        KYS
        9
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Diğer 46. İstanbul Maratonu sona erdi! İşte kazananlar... - Diğer Haberleri

        46. İstanbul Maratonu sona erdi! İşte kazananlar...

        Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu koşuldu. "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 46. kez gerçekleştirildi. 46. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Etiyopyalı atlet Dejena Debela, 2.11.40 derecesiyle kazandı. Kadınlarda ise Bahreynli atlet Ruth Jebet 2.24.45 derecesiyle birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 10:13 Güncelleme: 03.11.2024 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nu elit erkeklerde Etiyopyalı atlet Dejene Debela kazandı.

        Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu gerçekleştirildi.

        "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, Anadolu yakasından başlayıp, Avrupa yakasında son buldu.

        42 kilometrelik maratonda elit erkekler kategorisinde Etiyopyalı Dejene Debela ipi önde göğüsledi. Debela, yarışı 2.11.40'lık dereceyle tamamladı.

        REKLAM

        Etiyopyalı sporcuyu 2.11.55'lik derecesiyle Kenyalı Matthew Samperu takip etti. Maratonun favorileri arasında gösterilen Kenyalı Kenneth Kiprop Kipkemoi ise 2.12.07'lik derecesiyle üçüncü oldu.

        KADINLARDA BAHREYNLİ JEBET KAZANDI

        46. İstanbul Maratonu'nda elit kadınlar kategorisinde Bahreynli atlet Ruth Jebet ilk sırada yer aldı.

        Jebet, maratonu 2.24.45'lik derecesiyle kadınlar arasında ilk sırada gelen atlet oldu. Etiyopyalı sporculardan Erge Diro 2.33.37'lik dereceyle ikinci, Ayantu Abdi ise 2.33.49'luk derecesiyle üçüncü sırada geldi.

        HÜSEYİN CAN ALTINCI OLDU

        Milli atlet Hüseyin Can, maratonu altıncı tamamladı.

        Yarışı 2.14.34 ile tamamlayan Hüseyin, elit erkeklerde ilk 10'a giren tek Türk atlet oldu.

        Ömer Alkanoğlu 2.20.43'lük dereceyle Türk sporcular arasında ikinci, genel sıralamada 11. sırada geldi. Halil Yaşın ise 2.23.43'lük derecesiyle yarışı Türkler arasında üçüncü, genel sıralamada 12. bitirdi.

        REKLAM

        TEKERLEKLİ SANDALYE VE 15 KİLOMETRE YARIŞLARI SONUÇLARI

        Organizasyon kapsamında tekerlekli sandalye ve 15 kilometre yarışları da yapıldı.

        Tekerlekli sandalye kategorisinde erkeklerde Ömer Cantay 2.40.05, kadınlarda ise Zübeyde Süpürgeci 2.51.42'lik derecesiyle ilk sırayı aldı.

        Erkekler 15 kilometrede ise Abdullah Tuğluk 48.41'lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirdi. Kadınlarda da Meksika'dan Argentina Valdepenas Cerna 56.31 ile ilk sırada geldi.

        "RÜZGAR, DERECELERİ ETKİLEDİ"

        Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nda rüzgarın dereceleri 4-5 dakika etkilediğini söyledi.

        Yarışın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Renay Onur, "Sabah kısa bir yağmur yağdı ama uzun sürmedi. Güzel bir gün oldu. Çok rüzgar vardı. Derecelerin 4-5 dakika etkilendiğini düşünüyoruz. Gönlümüzden geçen bir Türk'ü ilk 3'te görmek vardı. Hüseyin Can, altıncı oldu. Birkaç sene içinde uzun yıllar sonunda İstanbul Maratonu'nda bir Türk'ü kürsüde göreceğimizi düşünüyorum. Bu sene rekor kırdık. Yaklaşık 5 bin kişiye kit dağıtmıştık. En büyük katılımın yüzde 20 üzerine çıktı." diye konuştu.

        Parkur rekorunun rüzgar nedeniyle kırılamadığını aktaran Onur, "Rüzgara rağmen hızlı geldiler. Köprüde son yıllardaki en sert rüzgar vardı. Muhtemelen oradan geçen tüm atletler ciddi bir dayak yedi. Son 10 kilometreye kadar yüksek tempoda gelebilmeleri bile büyük bir başarı. Bu seneyi 2.11.40 ile kapattık ve parkur rekorumuz gelmedi. Ancak keyifli bir yarış oldu." ifadelerini kullandı.

        Renay Onur, halk koşusuna 40 bin kişinin katıldığını vurgulayarak, "İki senedir köprü başmüdürlüğü, maksimum 40 bin kişiyle geçmemizi söylüyor. Bu nedenle 5 bin kişilik gruplar halinde geçişler oldu. 42 ve 15 kilometrede geçen seneye göre yüzde 18 katılım arttı." şeklinde görüş belirtti.

        "DÜNYADAKİ EN GÜZEL MARATON"

        Yarışın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Karadağ, "Bu yıl ülkemizdeki en önemli yarış İstanbul Maratonu'ydu. Bu, dünyadaki en güzel maraton. Çok güzel bir derece bekliyorduk ama maalesef parkurun son bölümünde önden gelen saatte 46 kilometrelik rüzgar parkur rekorunu önledi. Yarışın 2.06 veya 2.07 olmasını bekliyorduk. Çok ciddi bir rüzgarla sporcular istedikleri dereceyi koşamadı." diye konuştu.

        Milli atlet Hüseyin Can'ın altıncı olduğunu hatırlatan Karadağ, "Hüseyin Can ile Türklerde ilk 3'e giren sporcularımızın önümüzdeki yıllarda daha başarılı olabileceklerini düşünüyoruz. Bu maratonda 2.06'nın altında koşabilecek Türklerle birincilik alabileceğiz. En son 1993'te bir Türk kazanmıştı. Ondan beri kazanan çıkmadı. Bu maratonu kazanabilmek için en az 2 yıla ihtiyacımız var. Bu amaçla sporcularımızı kamplara alacağız. Atletlerimizi Türkiye'nin gururu olan yarışa hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        Genç avukattan acı haber!
        Genç avukattan acı haber!
        S&P'den asgari ücret yorumu
        S&P'den asgari ücret yorumu
        Yasemin'i vahşice katleden eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Yasemin'i vahşice katleden eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Pastanede kadın cinayeti! Son kurban Fahriye oldu!
        Pastanede kadın cinayeti! Son kurban Fahriye oldu!
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Şirin Elmas cinayetinde yeni ayrıntılar
        Şirin Elmas cinayetinde yeni ayrıntılar
        "Tehlike çanları çalıyor"
        "Tehlike çanları çalıyor"
        Nakliyeciyi öldürüp salona gömdüler! Gölge eşkalle katilleri buldular
        Nakliyeciyi öldürüp salona gömdüler! Gölge eşkalle katilleri buldular
        Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış karla birlikte geliyor!
        Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış karla birlikte geliyor!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
        Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        Erotik film furyasının sonucu
        Erotik film furyasının sonucu
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Habertürk Anasayfa