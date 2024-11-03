46. İstanbul Maratonu sona erdi! İşte kazananlar...
Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu koşuldu. "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 46. kez gerçekleştirildi. 46. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Etiyopyalı atlet Dejena Debela, 2.11.40 derecesiyle kazandı. Kadınlarda ise Bahreynli atlet Ruth Jebet 2.24.45 derecesiyle birinci oldu.
Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nu elit erkeklerde Etiyopyalı atlet Dejene Debela kazandı.
Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu gerçekleştirildi.
"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, Anadolu yakasından başlayıp, Avrupa yakasında son buldu.
42 kilometrelik maratonda elit erkekler kategorisinde Etiyopyalı Dejene Debela ipi önde göğüsledi. Debela, yarışı 2.11.40'lık dereceyle tamamladı.
Etiyopyalı sporcuyu 2.11.55'lik derecesiyle Kenyalı Matthew Samperu takip etti. Maratonun favorileri arasında gösterilen Kenyalı Kenneth Kiprop Kipkemoi ise 2.12.07'lik derecesiyle üçüncü oldu.
KADINLARDA BAHREYNLİ JEBET KAZANDI
46. İstanbul Maratonu'nda elit kadınlar kategorisinde Bahreynli atlet Ruth Jebet ilk sırada yer aldı.
Jebet, maratonu 2.24.45'lik derecesiyle kadınlar arasında ilk sırada gelen atlet oldu. Etiyopyalı sporculardan Erge Diro 2.33.37'lik dereceyle ikinci, Ayantu Abdi ise 2.33.49'luk derecesiyle üçüncü sırada geldi.
HÜSEYİN CAN ALTINCI OLDU
Milli atlet Hüseyin Can, maratonu altıncı tamamladı.
Yarışı 2.14.34 ile tamamlayan Hüseyin, elit erkeklerde ilk 10'a giren tek Türk atlet oldu.
Ömer Alkanoğlu 2.20.43'lük dereceyle Türk sporcular arasında ikinci, genel sıralamada 11. sırada geldi. Halil Yaşın ise 2.23.43'lük derecesiyle yarışı Türkler arasında üçüncü, genel sıralamada 12. bitirdi.
TEKERLEKLİ SANDALYE VE 15 KİLOMETRE YARIŞLARI SONUÇLARI
Organizasyon kapsamında tekerlekli sandalye ve 15 kilometre yarışları da yapıldı.
Tekerlekli sandalye kategorisinde erkeklerde Ömer Cantay 2.40.05, kadınlarda ise Zübeyde Süpürgeci 2.51.42'lik derecesiyle ilk sırayı aldı.
Erkekler 15 kilometrede ise Abdullah Tuğluk 48.41'lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirdi. Kadınlarda da Meksika'dan Argentina Valdepenas Cerna 56.31 ile ilk sırada geldi.
"RÜZGAR, DERECELERİ ETKİLEDİ"
Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nda rüzgarın dereceleri 4-5 dakika etkilediğini söyledi.
Yarışın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Renay Onur, "Sabah kısa bir yağmur yağdı ama uzun sürmedi. Güzel bir gün oldu. Çok rüzgar vardı. Derecelerin 4-5 dakika etkilendiğini düşünüyoruz. Gönlümüzden geçen bir Türk'ü ilk 3'te görmek vardı. Hüseyin Can, altıncı oldu. Birkaç sene içinde uzun yıllar sonunda İstanbul Maratonu'nda bir Türk'ü kürsüde göreceğimizi düşünüyorum. Bu sene rekor kırdık. Yaklaşık 5 bin kişiye kit dağıtmıştık. En büyük katılımın yüzde 20 üzerine çıktı." diye konuştu.
Parkur rekorunun rüzgar nedeniyle kırılamadığını aktaran Onur, "Rüzgara rağmen hızlı geldiler. Köprüde son yıllardaki en sert rüzgar vardı. Muhtemelen oradan geçen tüm atletler ciddi bir dayak yedi. Son 10 kilometreye kadar yüksek tempoda gelebilmeleri bile büyük bir başarı. Bu seneyi 2.11.40 ile kapattık ve parkur rekorumuz gelmedi. Ancak keyifli bir yarış oldu." ifadelerini kullandı.
Renay Onur, halk koşusuna 40 bin kişinin katıldığını vurgulayarak, "İki senedir köprü başmüdürlüğü, maksimum 40 bin kişiyle geçmemizi söylüyor. Bu nedenle 5 bin kişilik gruplar halinde geçişler oldu. 42 ve 15 kilometrede geçen seneye göre yüzde 18 katılım arttı." şeklinde görüş belirtti.
"DÜNYADAKİ EN GÜZEL MARATON"
Yarışın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Karadağ, "Bu yıl ülkemizdeki en önemli yarış İstanbul Maratonu'ydu. Bu, dünyadaki en güzel maraton. Çok güzel bir derece bekliyorduk ama maalesef parkurun son bölümünde önden gelen saatte 46 kilometrelik rüzgar parkur rekorunu önledi. Yarışın 2.06 veya 2.07 olmasını bekliyorduk. Çok ciddi bir rüzgarla sporcular istedikleri dereceyi koşamadı." diye konuştu.
Milli atlet Hüseyin Can'ın altıncı olduğunu hatırlatan Karadağ, "Hüseyin Can ile Türklerde ilk 3'e giren sporcularımızın önümüzdeki yıllarda daha başarılı olabileceklerini düşünüyoruz. Bu maratonda 2.06'nın altında koşabilecek Türklerle birincilik alabileceğiz. En son 1993'te bir Türk kazanmıştı. Ondan beri kazanan çıkmadı. Bu maratonu kazanabilmek için en az 2 yıla ihtiyacımız var. Bu amaçla sporcularımızı kamplara alacağız. Atletlerimizi Türkiye'nin gururu olan yarışa hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.