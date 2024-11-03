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        Haberler Dünya Kamala Harris'ten sürpriz adım: ABD'nin en çok izlenen programlarından birine katıldı | Dış Haberler

        Kamala Harris'ten sürpriz adım: ABD'nin en çok izlenen programlarından birine katıldı

        ABD'de başkanlık yarışına sayılı günler kala Demokratların adayı Kamala Harris, sürpriz bir şekilde ABD'nin en çok izlenen komedi programlarından "Saturday Night Live"a katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 11:44 Güncelleme: 03.11.2024 - 11:44
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        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
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        ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerine günler kala Demokrat Partinin adayı Kamala Harris'in ülkenin en çok izlenen söyleşi ve komedi programlarından "Saturday Night Live"a sürpriz bir katılım sağladı.

        Seçime sayılı gün kala "Saturday Night Live"da sürpriz bir şekilde görünen Harris, gösterinin açılışında Maya Rudolph'un aynadaki ikizi olarak oynadı.

        NBC ulusal televizyonunda yayımlanan ikonik programı "Saturday Night Live"a sürpriz şekilde katılan Harris, oynadığı skeçte Harris Rudolph'a "Seni görmek güzel Kamala. Ve sana hatırlatmak için buradayım, bunu başarabilirsin" dedi.

        Harris programa çıkmadan önce Associated Press (AP) Harris'in, başkanlık seçimleri öncesi son programına çıkmaya hazırlandığını bildirmişti.

        ABD'de 5 Kasım'da 60. başkanlık seçimleri yapılacak. Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Kamala Harris'in yarışacağı seçimlerde kazanan isim, 20 Ocak 2025'te düzenlenecek yemin töreniyle başkanlık koltuğuna oturacak.

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        #Kamala Harris
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