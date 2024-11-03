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        Haberler Gündem Hava Durumu Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış karla birlikte geliyor! - Son dakika | Son dakika haberleri

        Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış karla birlikte geliyor!

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün ülkemizin kuzey, güneydoğu ve iç bölgelerinde sıcaklık 5 ila 9 dereceye kadar düşecek. Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da kuvvetli yağış bekleniyor. Yine Doğu Karadeniz'de yüksek kesimlerde yoğun kar yağışının etkili olması da öngörülüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 09:25 Güncelleme: 03.11.2024 - 09:25
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        Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış karla birlikte geliyor!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

        Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin, Çankırı, Ardahan, Ağrı ve Muş çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale’nin iç, Balıkesir ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin ise aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz‘in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan, Şırnak, Hakkari ve Van’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Siirt, Ş. Urfa, Batman ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde de iç kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

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        İstanbul

        Parçalı bulutlu 16°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 16°

        İzmir

        Güneşli 23°

        Antalya

        Güneşli 29°

        Trabzon

        Yağmurlu 17°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 14°

        Adana

        Güneşli 28°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 20°

        Gaziantep

        Yağmurlu 21°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 12°

        SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

        Ülkemizin kuzey, iç ve güneydoğu kesimlerde sıcaklığın hissedilir derecede de (5 ila 9 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

        Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Ş. Urfa, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Rüzgarın da, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

        Fotoğraf: AA

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