Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış karla birlikte geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin, Çankırı, Ardahan, Ağrı ve Muş çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale’nin iç, Balıkesir ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin ise aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz‘in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan, Şırnak, Hakkari ve Van’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Siirt, Ş. Urfa, Batman ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde de iç kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

REKLAM İstanbul Parçalı bulutlu 16° Ankara Parçalı bulutlu 16° İzmir Güneşli 23° Antalya Güneşli 29° Trabzon Yağmurlu 17° Bursa Parçalı bulutlu 14° Adana Güneşli 28° Diyarbakır Yağmurlu 20° Gaziantep Yağmurlu 21° Ağrı Kısmen Güneşli 12° SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR Ülkemizin kuzey, iç ve güneydoğu kesimlerde sıcaklığın hissedilir derecede de (5 ila 9 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Ş. Urfa, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Rüzgarın da, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

Fotoğraf: AA