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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri

        TÜİK, 2024 itibarıyla Türkiye genelinde 65 yaş üstü nüfusun oranının yüzde 10.6'ya ulaştığını açıkladı. İşte son verilere göre Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 11:04 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:04
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        • 1

          Sinop bir önceki yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin en yaşlı ili oldu

          Nüfus: 226.957

          Yaşlı nüfus oranı: 20.8

        • 2

          Kastamonu

          Nüfus: 381.991

          Yaşlı nüfus oranı: 20.2

        • 3

          Giresun

          Nüfus: 455.922

          Yaşlı nüfus oranı: 19.1

        • 4

          Artvin

          Nüfus: 169.280

          Yaşlı nüfus oranı: 18.6

        • 5

          Çankırı

          Nüfus: 199.981

          Yaşlı nüfus oranı: 17.7

        • 6

          Balıkesir

          Nüfus: 1.276.096

          Yaşlı nüfus oranı: 17.5

        • 7

          Çorum

          Nüfus: 521.335

          Yaşlı nüfus oranı: 17.2

        • 8

          Edirne

          Nüfus: 421.247

          Yaşlı nüfus oranı: 17.2

        • 9

          Çanakkale

          Nüfus: 568.966

          Yaşlı nüfus oranı: 17.2

        • 10

          2024 itibarıyla yaşlı nüfusun en düşük oranda olduğu, yani Türkiye'nin en genç ili ise Şırnak oldu. İşte Türkiye'nin en genç 10 ili:

          Şırnak

          Nüfus: 570.826

          Yaşlı nüfus oranı: 3.7

        • 11

          Hakkari

          Nüfus: 282.191

          Yaşlı nüfus oranı: 4.3

        • 12

          Şanlıurfa

          Nüfus: 2.237.745

          Yaşlı nüfus oranı: 4.4

        • 13

          Batman

          Nüfus: 654.528

          Yaşlı nüfus oranı: 5

        • 14

          Van

          Nüfus: 1.118.087

          Yaşlı nüfus oranı: 5.1

        • 15

          Diyarbakır

          Nüfus: 1.833.684

          Yaşlı nüfus oranı: 5.5

        • 16

          Siirt

          Nüfus: 336.453

          Yaşlı nüfus oranı: 5.8

        • 17

          Ağrı

          Nüfus: 499.801

          Yaşlı nüfus oranı: 5.8

        • 18

          Mardin

          Nüfus: 895.911

          Yaşlı nüfus oranı: 6

        • 19

          Bitlis

          Nüfus: 359.808

          Yaşlı nüfus oranı: 6.1

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