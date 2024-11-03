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        Haberler Gündem Güncel Yasemin'i vahşice katleden eşinin ifadesi ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Yasemin'i vahşice katleden eşinin ifadesi ortaya çıktı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, boşanma aşamasındaki 50 yaşındaki eşi Yasemin Yorulmaz'ı çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren 44 yaşındaki Tuncay Yorulmaz'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Yorulmaz ifadesinde, eşiyle aralarında son dönemde problemler olduğunu öne sürerek, "Sabah işe gitmeden önce konuşmak için yatakta yatan eşimin yanına gittim. Beni tersledi. Buna sinirlenerek oda içerisinde bulunan şişe ile başının arka kısmına sert şekilde vurdum. Mutfaktan bıçak alıp, sırt kısmına sapladım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 11:20 Güncelleme: 03.11.2024 - 11:20
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        Yasemin'i vahşice katleden eşinin ifadesi ortaya çıktı
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        Muğla Marmaris'te boşanma aşamasındaki eşini vahşice katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı.

        Olay, 31 Ekim'de saat 07.30 sıralarında Marmaris'in Çıldır Mahallesi Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi'nde meydana geldi.

        Tuncay Yorulmaz, boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Yorulmaz'ın başına şişeyle vurup sırtından bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yasemin Yorulmaz, hayatını kaybetti.

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        22 KASIM'DA BOŞANMA DURUŞMALARI VARDI

        Olayın ardından polis merkezine giden Yorulmaz, eşini öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu. Polis ekipleri, turizmci Tuncay Yorulmaz'ı gözaltına aldı. Yasemin Yorulmaz'ın cenazesi, savcı ve polis incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çiftin 10 Ekim 2024'te anlaşmalı boşanmak için başvurdukları ve 22 Kasım'da duruşması olduğu öğrenildi.

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yorulmaz, tutuklandı.

        Tuncay Yorulmaz'ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Yorulmaz ifadesinde, yaklaşık 1 yıldır evli olduklarını, son zamanlarda eşiyle aralarında problemler olduğunu, eşinin önceki eşinden olma çocuklarına çok para harcadığını söyledi. Eşinin evi ile ilgilenmediğini, sosyal medyada canlı yayınlar açarak tanımadığı kişilerle konuştuğunu söyleyen Yorulmaz, "Sabah işe gitmeden önce konuşmak için yatakta yatan eşimin yanına gittim. Beni tersledi. Buna sinirlenerek oda içerisinde bulunan şişe ile başının arka kısmına sert şekilde vurdum. Mutfaktan bıçak alıp, sırt kısmına sapladım. Olaydan sonra polis merkezine gidip, teslim oldum" dedi.

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        #Yasemin Yorulmaz
        #Muğla Marmaris
        #kadın cinayeti
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