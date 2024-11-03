Yasemin'i vahşice katleden eşinin ifadesi ortaya çıktı

Muğla Marmaris'te boşanma aşamasındaki eşini vahşice katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı.

Olay, 31 Ekim'de saat 07.30 sıralarında Marmaris'in Çıldır Mahallesi Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi'nde meydana geldi.

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Tuncay Yorulmaz, boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Yorulmaz'ın başına şişeyle vurup sırtından bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yasemin Yorulmaz, hayatını kaybetti.

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22 KASIM'DA BOŞANMA DURUŞMALARI VARDI

Olayın ardından polis merkezine giden Yorulmaz, eşini öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu. Polis ekipleri, turizmci Tuncay Yorulmaz'ı gözaltına aldı. Yasemin Yorulmaz'ın cenazesi, savcı ve polis incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çiftin 10 Ekim 2024'te anlaşmalı boşanmak için başvurdukları ve 22 Kasım'da duruşması olduğu öğrenildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yorulmaz, tutuklandı. Tuncay Yorulmaz'ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Yorulmaz ifadesinde, yaklaşık 1 yıldır evli olduklarını, son zamanlarda eşiyle aralarında problemler olduğunu, eşinin önceki eşinden olma çocuklarına çok para harcadığını söyledi. Eşinin evi ile ilgilenmediğini, sosyal medyada canlı yayınlar açarak tanımadığı kişilerle konuştuğunu söyleyen Yorulmaz, "Sabah işe gitmeden önce konuşmak için yatakta yatan eşimin yanına gittim. Beni tersledi. Buna sinirlenerek oda içerisinde bulunan şişe ile başının arka kısmına sert şekilde vurdum. Mutfaktan bıçak alıp, sırt kısmına sapladım. Olaydan sonra polis merkezine gidip, teslim oldum" dedi.