Resmi Gazete'de atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Mustafa Yıldırım görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 1'inci Hukuk Müşaviri Durmaz Bayraktar görevden alınarak yerine Gamze Gül Çakır Kılıç atandı.

Teftiş Kurulu Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Yavuz Selim Akkoç, Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğüne Mülkiye Müfettişi Ozan Gazel, Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürlüğüne Fatih Ayna getirildi.

REKLAM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1'inci Hukuk Müşavirliğine Begüm Alaçam atandı.

Polis Akademisi Başkanlığına 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Murat Balcı getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğüne Selim Terzi atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA İLİŞKİN ATAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Şemsettin Durmuş, Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcılığına Hatice Özdemir, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Bal, Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcılığına Oğuzhan Özkan, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Fatih Paça, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Baran, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Şamil Demircan, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Akbaş, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Umut Erkin Taş, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Şimşek, Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Yıldırım, İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Özer Dumanlı atandı.