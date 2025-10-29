Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu

        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu

        Kars'ta sınırın sıfır noktasında bulunan Boyuntaş Köyü İlk ve Ortaokulu'nda öğretmen ve öğrencilerinin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yürekleri ısıttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 13:14 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye-Ermenistan sınırındaki Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Boyuntaş köyündeki öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

        Sınırın sıfır noktasında bulunan Boyuntaş Köyü İlk ve Ortaokulu'nda öğretmen ve öğrencilerin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına köy halkı da katılım gösterdi.

        Ellerinde Türk bayrağı, Atatürk posteri ve "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı pankart taşıyan öğrenciler, köy içinde tur attı.

        Bir öğrenci de "Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" yazılı temsili gazeteyi "Yazıyor yazıyor, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz yazıyor" diyerek köylülere dağıttı.

        İLKOKULDA EZBERLEDİĞİ ŞİİRLERİ 79 YAŞINDA OKUDU

        REKLAM

        Ardından düzenlenen ve öğrencilerin marşlar söylediği Cumhuriyet Yürüyüşü'nde, köy sakinlerinden 79 yaşındaki Seher Karadağ, ilkokulda ezberlediği Atatürk şiirlerini okudu.

        Çeşitli gösterilerin de yapıldığı sınır köyündeki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları hem renkli geçti hem de yürekleri ısıttı.

        Köylülerden Seher Karadağ, Atatürk şiirlerini 3'üncü sınıfa gittiği zaman ezberlediğini belirterek, "Cumhuriyet Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Atatürk'ümüze Allah'tan rahmet diliyorum şimdi yetişen çocuklarımız da onların izinden gitsin. Türkiye'mizi, vatandaşımızı, milletimizi, askerlerimizi, öğretmenlerimizi Allah mutlu eylesin" dedi.

        Köy sakinlerinden Temel Bulut ise gururlu bir gün yaşadıklarını anlattı.

        Kutlamalarda gururlandıklarını söyleyen Bulut, "Başta Atatürk olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Çocukların yürüyüşünü gururla izledik, böyle bir devlet, millet olmaktan gurur duyduk. Bu vatanı bize bırakanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Sınırın sıfır noktasındayız, burada en iyi şekilde vatandaşlık görevimizi yapıyoruz. Çocuklarımızın da bu şekilde Cumhuriyet Bayramı'nı kutlaması bizi gururlandırıyor" diye konuştu.

        REKLAM

        "HUDUTTA GÖREV YAPMAK BİZ ÖĞRETMENLER İÇİN GÜZEL BİR DUYGU"

        Okul müdürü Muhammet Aydın Albay da köyde her bayramı coşkuyla kutladıklarını belirtti.

        Cumhuriyet Bayramı'nı da yoğun duygularla kutlamak istedikleri için böyle bir program düzenlediklerini anlatan Albay, şunları kaydetti:

        "Köyümüzde yürüyüş yaparak vatandaşlarımızın da duygu ve düşüncelerini almak istedik. Sınırın sıfır noktasında, hudutta görev yapmak biz öğretmenler için güzel bir duygu. Genç öğretmenler olarak meslek aşkıyla öğrencilerimiz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Öğrencilerimize vatan millet sevgisini küçük yaşlarda kazandırmak için çalışıyoruz. Köylülere teşekkür ediyoruz, bizleri heyecanla izlediler, katıldılar öğrencilerin heyecanına ortak oldular."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhuriyet coşkusu
        #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
        #kars
        #Boyuntaş
        #Akyaka
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Habertürk Anasayfa