        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması: "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak" | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması: "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"

        ABD Başkanı Trump, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırıların Gazze'deki ateşkesi tehlikeye atmayacağını ifade etti. Söz konusu ateşkesi "çok büyük bir barış" olarak niteleyen Trump, Hamas'ın silah bırakmaya başladığını çünkü ateşkesin ikinci aşamasına girildiğini söyledi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 10:27 Güncelleme: 29.10.2025 - 11:29
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek dünden itibaren Gazze'ye saldırı başlatmasının ardından, bu durumun ateşkesi tehlikeye atmayacağını savundu.

        Japonya seyahatini tamamlayarak Güney Kore'ye giden ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Haberi Görüntüle

        "HİÇBİR ŞEY TEHLİKEYE GİRMEYECEK"

        ABD Başkanı Trump, "Hiçbir şey tehlikeye girmeyecek. Bunu anlamalısınız, Hamas, Orta Doğu'da barışın çok küçük bir parçası. Ve uslu durmaları gerekiyor. Sert taraftalar ama iyi olacaklarını söylediler. Ve eğer iyi olurlarsa mutlu olacaklar. Ve eğer iyi olmazlarsa, yok edilecekler, hayatları sona erecek." dedi.

        REKLAM

        Söz konusu ateşkesi "çok büyük bir barış" olarak niteleyen Trump, Hamas'ın silah bırakmaya başladığını çünkü ateşkesin ikinci aşamasına girildiğini ifade etti.

        "ANAYASA'DA ADAY OLMAMA İZİN VERİLMEDİĞİ AÇIK"

        ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın, Trump'ın üçüncü kez anayasal olarak başkan olamayacağına işaret etmesi üzerine ABD Başkanı, "Eğer okursanız (Anayasayı), aday olmama izin verilmediğini açıkça görebilirsiniz." yorumunu yaptı.

