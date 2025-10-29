Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        28
        Trabzonspor
        TS
        23
        Fenerbahçe
        FB
        22
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Samsunspor
        SAMS
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        6
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol İşte bahis oynayan hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları - Futbol Haberleri

        İşte bahis oynayan hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları

        Bahis soruşturması kapsamında 'bahis oynadıkları' gerekçesiyle 152 hakem PFDK'ye sevk edilirken, bu isimlerin arasında Zorbay Küçük'ün de yer alması dikkat çekti. Zorbay Küçük'ün son 5 sezonda Süper Lig'de yönettiği maçlar ise ortaya çıktı. İşte o maçlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 10:27 Güncelleme: 29.10.2025 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türk hakemliğine yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında 22'si üst klasman hakemi olmak üzere toplam 152 hakem PFDK'ye sevk edildi. PFDK'ye sevki yapılan 22 üst klasman hakeminin arasında Zorbay Küçük de yer aldı.

        • 2

          Zorbay Küçük'ün PFDK'ye sevk edilmesinin ardından 33 yaşındaki hakemin son 5 sezonda hangi maçları yönettiği de ortaya çıktı.

        • 3

          İşte Zorbay Küçük'ün son 5 sezonda Süper Lig'de yönettiği karşılaşmalar:

        • 4

          2021-2022

          Beşiktaş - Ç.Rizespor: 3-0

          Alanyaspor - Giresunspor: 1-0

          Hatayspor - Gaziantep FK: 2-1

          Y.Malatyaspor - Başakşehir: 1-3

          Kayserispor - Göztepe: 1-1

          Fenerbahçe - Ç.Rizespor: 4-0

          Antalyaspor - Trabzonspor: 2-1

          Galatasaray - Başakşehir: 1-1

          Gaziantep FK - F.Karagümrük: 3-1

          Y.Malatyaspor - Beşiktaş: 1-1

        • 5

          2021-2022

          Trabzonspor - Kasımpaşa: 1-0

          Giresunspor - Fenerbahçe: 1-2

          Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

          Başakşehir - Antalyaspor: 0-1

          Göztepe - Alanyaspor: 0-2

          Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1

        • 6

          2022-2023

          F.Karagümrük - Alanyaspor: 2-4

          Giresunspor - Konyaspor: 0-1

          İstanbulspor - Beşiktaş: 2-2

          Kasımpaşa - Gaziantep FK: 1-0

          Fenerbahçe - Başakşehir: 1-0

          Trabzonspor - Konyaspor: 2-1

          Giresunspor - Gaziantep FK: 2-1

          Galatasaray - Ankaragücü: 2-1

          Beşiktaş - Kasımpaşa: 2-1

          Hatayspor - Trabzonspor: 2-1

        • 7

          2022-2023

          Sivasspor - Beşiktaş: 1-0

          Alanyaspor - Başakşehir: 1-0

          Konyaspor - Galatasaray: 2-1

          Kayserispor - Ümraniyespor: 3-1

          Giresunspor - Başakşehir: 2-4

          Sivasspor - Fenerbahçe: 1-3

          Fenerbahçe - Antalyaspor: 2-0

          Ümraniyespor - Giresunspor: 0-1

        • 8

          2023-2024

          F.Karagümrük - Pendikspor: 2-0

          Gaziantep FK - Samsunspor: 1-1

          Konyaspor - Hatayspor: 2-0

          Trabzonspor - F.Karagümrük: 5-1

          Başakşehir - Beşiktaş: 1-1

          Kasımpaşa - Konyaspor: 0-2

          Pendikspor - Kayserispor: 1-2

          Gaziantep FK - F.Karagümrük: 3-1

        • 9

          2023-2024

          Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0

          Beşiktaş - Sivasspor: 2-0

          Fenerbahçe - Başakşehir: 4-0

          Antalyaspor - Galatasaray: 0-2

          Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-3

          Ankaragücü - Beşiktaş: 1-1

          Samsunspor - Kasımpaşa: 4-2

          Kayserispor - Fenerbahçe: 3-4

          Sivasspor - Galatasaray: 1-1

          Konyaspor - Antalyaspor: 1-1

        • 10

          2024-2025

          Antalyaspor - Göztepe: 0-0

          Sivasspor - Eyüpspor: 0-1

          Bodrum FK - Başakşehir: 0-1

          Beşiktaş - Eyüpspor: 2-1

          Trabzonspor - Başakşehir: 1-0

          Hatayspor - Kayserispor: 0-1

          Beşiktaş - Kasımpaşa: 1-3

          Ç.Rizespor - Trabzonspor: 3-1

          Samsunspor- Alanyaspor: 1-1

          Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-2

        • 11

          2024-2025

          Göztepe - Ç.Rizespor: 3-0

          Alanyaspor - Konyaspor: 2-0

          Kayserispor - Samsunspor: 0-1

          Trabzonspor - Sivasspor: 4-0

          Antalyaspor - Başakşehir: 0-0

          Ç.Rizespor - Galatasaray: 1-2

          Sivasspor - Konyaspor: 1-1

          Beşiktaş - Gaziantep FK: 1-2

          Samsunspor - Kasımpaşa: 0-2

          Başakşehir - Gaziantep FK: 2-1

        • 12

          2025-2026

          Kocaelispor 0-1 Samsunspor

          Başakşehir 0-0 Eyüpspor

          Çaykur Rizespor 1-0 Gençlerbirliği

          Alanyaspor 0-1 Galatasaray

          Trabzonspor 2-0 Eyüpspor

        • 13

          Zorbay Küçük'ün bu sezon yönettiği diğer maçlar:

          UEFA Gençlik Ligi

          Kairat Almaty 1-4 Real Madrid

          UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri

          FC Drita 1-0 Differdange 03

          UEFA Konferans Ligi Elemeleri

          Rosenborg 0-0 Hammarby

          Trendyol 1. Lig

          Esenler Erokspor 1-1 Bodrum FK

        • 14

          Zorbay Küçük'ün son 5 sezonda yönettiği büyük maçlar:

          2021-2022

          Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

          Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1

          2023-2024

          Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-3

        • 15

          PFDK'ye sevk edilen üst klasman orta hakemleri:

          Egemen Artun

          Mehmet Ali Özer

          Melih Kurt

          Muhammed Selim Özbek

          Seyfettin Alper Yılmaz

          Yunus Dursun

          Zorbay Küçük

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Habertürk Anasayfa