İşte bahis oynayan hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
Bahis soruşturması kapsamında 'bahis oynadıkları' gerekçesiyle 152 hakem PFDK'ye sevk edilirken, bu isimlerin arasında Zorbay Küçük'ün de yer alması dikkat çekti. Zorbay Küçük'ün son 5 sezonda Süper Lig'de yönettiği maçlar ise ortaya çıktı. İşte o maçlar...
- 1
Türk hakemliğine yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında 22'si üst klasman hakemi olmak üzere toplam 152 hakem PFDK'ye sevk edildi. PFDK'ye sevki yapılan 22 üst klasman hakeminin arasında Zorbay Küçük de yer aldı.
- 2
Zorbay Küçük'ün PFDK'ye sevk edilmesinin ardından 33 yaşındaki hakemin son 5 sezonda hangi maçları yönettiği de ortaya çıktı.
- 3
İşte Zorbay Küçük'ün son 5 sezonda Süper Lig'de yönettiği karşılaşmalar:
-
- 4
2021-2022
Beşiktaş - Ç.Rizespor: 3-0
Alanyaspor - Giresunspor: 1-0
Hatayspor - Gaziantep FK: 2-1
Y.Malatyaspor - Başakşehir: 1-3
Kayserispor - Göztepe: 1-1
Fenerbahçe - Ç.Rizespor: 4-0
Antalyaspor - Trabzonspor: 2-1
Galatasaray - Başakşehir: 1-1
Gaziantep FK - F.Karagümrük: 3-1
Y.Malatyaspor - Beşiktaş: 1-1
- 5
2021-2022
Trabzonspor - Kasımpaşa: 1-0
Giresunspor - Fenerbahçe: 1-2
Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1
Başakşehir - Antalyaspor: 0-1
Göztepe - Alanyaspor: 0-2
Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1
- 6
2022-2023
F.Karagümrük - Alanyaspor: 2-4
Giresunspor - Konyaspor: 0-1
İstanbulspor - Beşiktaş: 2-2
Kasımpaşa - Gaziantep FK: 1-0
Fenerbahçe - Başakşehir: 1-0
Trabzonspor - Konyaspor: 2-1
Giresunspor - Gaziantep FK: 2-1
Galatasaray - Ankaragücü: 2-1
Beşiktaş - Kasımpaşa: 2-1
Hatayspor - Trabzonspor: 2-1
-
- 7
2022-2023
Sivasspor - Beşiktaş: 1-0
Alanyaspor - Başakşehir: 1-0
Konyaspor - Galatasaray: 2-1
Kayserispor - Ümraniyespor: 3-1
Giresunspor - Başakşehir: 2-4
Sivasspor - Fenerbahçe: 1-3
Fenerbahçe - Antalyaspor: 2-0
Ümraniyespor - Giresunspor: 0-1
- 8
2023-2024
F.Karagümrük - Pendikspor: 2-0
Gaziantep FK - Samsunspor: 1-1
Konyaspor - Hatayspor: 2-0
Trabzonspor - F.Karagümrük: 5-1
Başakşehir - Beşiktaş: 1-1
Kasımpaşa - Konyaspor: 0-2
Pendikspor - Kayserispor: 1-2
Gaziantep FK - F.Karagümrük: 3-1
- 9
2023-2024
Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0
Beşiktaş - Sivasspor: 2-0
Fenerbahçe - Başakşehir: 4-0
Antalyaspor - Galatasaray: 0-2
Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-3
Ankaragücü - Beşiktaş: 1-1
Samsunspor - Kasımpaşa: 4-2
Kayserispor - Fenerbahçe: 3-4
Sivasspor - Galatasaray: 1-1
Konyaspor - Antalyaspor: 1-1
-
- 10
2024-2025
Antalyaspor - Göztepe: 0-0
Sivasspor - Eyüpspor: 0-1
Bodrum FK - Başakşehir: 0-1
Beşiktaş - Eyüpspor: 2-1
Trabzonspor - Başakşehir: 1-0
Hatayspor - Kayserispor: 0-1
Beşiktaş - Kasımpaşa: 1-3
Ç.Rizespor - Trabzonspor: 3-1
Samsunspor- Alanyaspor: 1-1
Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-2
- 11
2024-2025
Göztepe - Ç.Rizespor: 3-0
Alanyaspor - Konyaspor: 2-0
Kayserispor - Samsunspor: 0-1
Trabzonspor - Sivasspor: 4-0
Antalyaspor - Başakşehir: 0-0
Ç.Rizespor - Galatasaray: 1-2
Sivasspor - Konyaspor: 1-1
Beşiktaş - Gaziantep FK: 1-2
Samsunspor - Kasımpaşa: 0-2
Başakşehir - Gaziantep FK: 2-1
- 12
2025-2026
Kocaelispor 0-1 Samsunspor
Başakşehir 0-0 Eyüpspor
Çaykur Rizespor 1-0 Gençlerbirliği
Alanyaspor 0-1 Galatasaray
Trabzonspor 2-0 Eyüpspor
-
- 13
Zorbay Küçük'ün bu sezon yönettiği diğer maçlar:
UEFA Gençlik Ligi
Kairat Almaty 1-4 Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
FC Drita 1-0 Differdange 03
UEFA Konferans Ligi Elemeleri
Rosenborg 0-0 Hammarby
Trendyol 1. Lig
Esenler Erokspor 1-1 Bodrum FK
- 14
Zorbay Küçük'ün son 5 sezonda yönettiği büyük maçlar:
2021-2022
Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1
Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1
2023-2024
Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-3
- 15
PFDK'ye sevk edilen üst klasman orta hakemleri:
Egemen Artun
Mehmet Ali Özer
Melih Kurt
Muhammed Selim Özbek
Seyfettin Alper Yılmaz
Yunus Dursun
Zorbay Küçük
-