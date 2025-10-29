Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
Beşiktaş, Kasımpaşa beraberliği sonrası gözünü Fenerbahçe derbisine çevirdi. Zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen siyah-beyazlılar, hem Avrupa umudunu sürdürmek hem de teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik eleştirileri dindirmek için galibiyet peşinde olacak.
Beşiktaş'ta tüm gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi.
Son olarak Kasımpaşa ile berabere kalarak zirvenin 11 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar için derbi kritik bir önem taşıyor.
Sadece lider Galatasaray'ın değil, 2. sıradaki Trabzonspor'un 6, Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde olan Beşiktaş, kazanarak Avrupa kupaları yarışına da erken havlu atmamayı hedefleyecek.
Beşiktaş'ta çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan Sergen Yalçın için de bu karşılaşma büyük önem taşıyor.
Son oynanan Kasımpaşa maçının ardından tepkili taraftarların bulunduğu tribüne giderek bir konuşma yapan Yalçın, derbide de iyi bir sonuç almak için her şeyi yapacaklarını söylemişti.
Dev maçta olumsuz bir sonuçta Sergen Yalçın'a olan eleştiriler, daha da artabilir.
Tecrübeli hoca, derbi hazırlıklarında maçın önemine dikkat çekerken hafta boyunca öğrencileri ile toplantılar gerçekleştirmeye devam edecek.