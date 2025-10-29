Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        28
        Trabzonspor
        TS
        23
        Fenerbahçe
        FB
        22
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Samsunspor
        SAMS
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        6
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Sergen Yalçın'ın kader sınavı! - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!

        Beşiktaş, Kasımpaşa beraberliği sonrası gözünü Fenerbahçe derbisine çevirdi. Zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen siyah-beyazlılar, hem Avrupa umudunu sürdürmek hem de teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik eleştirileri dindirmek için galibiyet peşinde olacak.

        Giriş: 29.10.2025 - 10:31 Güncelleme: 29.10.2025 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Beşiktaş'ta tüm gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi.

        • 2

          Son olarak Kasımpaşa ile berabere kalarak zirvenin 11 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar için derbi kritik bir önem taşıyor.

        • 3

          Sadece lider Galatasaray'ın değil, 2. sıradaki Trabzonspor'un 6, Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde olan Beşiktaş, kazanarak Avrupa kupaları yarışına da erken havlu atmamayı hedefleyecek.

        • 4

          Beşiktaş'ta çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan Sergen Yalçın için de bu karşılaşma büyük önem taşıyor.

        • 5

          Son oynanan Kasımpaşa maçının ardından tepkili taraftarların bulunduğu tribüne giderek bir konuşma yapan Yalçın, derbide de iyi bir sonuç almak için her şeyi yapacaklarını söylemişti.

        • 6

          Dev maçta olumsuz bir sonuçta Sergen Yalçın'a olan eleştiriler, daha da artabilir.

        • 7

          Tecrübeli hoca, derbi hazırlıklarında maçın önemine dikkat çekerken hafta boyunca öğrencileri ile toplantılar gerçekleştirmeye devam edecek.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Habertürk Anasayfa