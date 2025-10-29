Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak, kar yağışı ve fırtına - 29 Ekim Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak, kar yağışı ve fırtına

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli sağanak yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıkları 6 ila 8 derece düşerken, hızı zaman zaman 80 km'yi bulacak şiddetli rüzgarlar da etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 07:31 Güncelleme: 29.10.2025 - 07:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari hariç) ile Afyon'un güneyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş, Isparta, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Iğdır hariç)ile İskenderun körfezi, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

        REKLAM

        İstanbul

        Yağmurlu 15°

        Ankara

        Yağmurlu 18°

        İzmir

        Yağmurlu 20°

        Antalya

        Yağmurlu 19°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 24°

        Bursa

        Yağmurlu 13°

        Adana

        Güneşli 28°

        Diyarbakır

        Güneşli 27°

        Gaziantep

        Güneşli 25°

        Ağrı

        Güneşli 18°

        Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 6 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Iğdır hariç)ile İskenderun körfezi, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altay çağı
        Altay çağı
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Habertürk Anasayfa