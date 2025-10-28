Süper Lig'de 10. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
TFF, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. İşte merakla beklenen VAR konuşmaları...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 10. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak yayınladı.
GALATASARAY - GÖZTEPE
Victor Osimhen'in Göztepe maçının 19. dakikasındaki gol pozisyonu:
VAR: "Oğuzhan Hocam"
Oğuzhan Çakır: "Evet"
VAR: "Sesim geliyor mu, VAR konuşuyor.
Oğuzhan Çakır: "Geliyor"
VAR: "Potansiyel gol kararı için sana sahada inceleme öneriyorum"
VAR: "Şeyi gösteriyorsun ilk defansın topla oynadığını gösteriyorsun"
Operatör: "Açtım hocam"
VAR: "Oğuzhan Hocam"
Oğuzhan Çakır: "Ekranın başındayım şu anda Özgür hocam."
VAR: "Tamam. Defans oyuncusundan geldiğini gösteriyorum topun sana tamam mı? Dolayısıyla ofsayttan bahsedemeyiz. Geniş açından da gör zaten tamam mı?"
Oğuzhan Çakır: "Tamam bir de geniş açıdan ver."
Oğuzhan Çakır: "Tamam, gol veriyorum. Teşekkür ederim"
VAR: "Anlaşıldı"
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ
Kasımpaşa'nın iptal edilen penaltısı:
VAR: "Deniz duyuyor musun beni? VAR konuşuyor"
Adnan Deniz Kayatepe: "Duyuyorum, duyuyorum"
VAR: "Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum"
VAR: "Şimdi sana önce oyuncunun sadece elini koyduğunu göstereceğim. Sonra da o hücum oyuncusunun kendini bıraktığı yeri göstereceğim."
Adnan Deniz Kayatepe: "Tamamdır, geldim ekrandayım."
VAR: "Verelim"
Adnan Deniz Kayatepe: "Başka açın var mı abi?"
VAR: "Bir tane daha veriyorum"
Adnan Deniz Kayatepe: "Tamam"
Adnan Deniz Kayatepe: "Az öncekine birdaha bakabilir miyim?"
VAR: "Veriyoruz, biraz daha geri gel"
Adnan Deniz Kayatepe: "Bir kez daha"
VAR: "Evet"
Adnan Deniz Kayatepe: "Penaltıyı iptal ediyorum, hakem atışıyla oyuna başlıyorum."
VAR: "Oyuncu etkisi de var, aklında olsun kendini bırakıyor"
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE
Myenty Abena'nın Anderson Talisca'ya müdahalesi sonrası gördüğü kırmızı kart:
VAR: "Atilla Hocam"
Atilla Karaoğlan: "Efendim"
VAR: "Potansiyel ciddi faullü oyun için sana sahada inceleme öneriyorum."
Atilla Karaoğlan: "Bakalım"
Operatör: "Açtım hocam"
VAR: "Bu fotoğrafla başlıyoruz"
VAR: "Temas notkasını gösteriyorum"
Atilla Karaoğlan: "Evet"
Atilla Karaoğlan: "Oynat"
Atilla Karaoğlan: "Evet, kramponun çivileriyle temas noktası aşil tendonuna doğru... Sarı kartı iptal ediyorum, 14 numaraya ciddi faullü oyundan kırmızı kart veriyorum"