İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırı için orduya emir vermesinin ardından Gazze'de şiddetli patlama sesleri duyulduğu ifade edildi.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'ye yönelik saldırı düzenledi.

El Cezire'nin haberine göre, Şifa Hastanesinin çevresi dronla hedef alınırken, Zeytun Mahallesi de hava saldırısına uğradı.

Kanal 12'ye göre, Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıları öncesinde ABD tarafına bilgi verdi.

Mısır'da yapılan müzakereler sonucu varılan ateşkes sürerken, Binyamin Netanyahu orduya, Gazze'ye yönelik saldırılar düzenlenmesi için talimat verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan güvenlik istişareleri sonucu, Başbakan Netanyahu, Gazze'ye derhal şiddetli saldırılar düzenlenmesi için orduya emir verdi."

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise "Hamas Gazze'de İsrail askerlerine saldırması ve ateşkesi ihlal etmesi nedeniyle büyük bedel ödeyecek. İsrail askerlerine yönelik saldırı kırmızı çizgidir ve ordu büyük bir güçle yanıt verecek." diye konuştu.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 10 Ekim'de devreye girmişti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamaya göre, bugün için planlanan cenaze teslimi İsrail'in ihlalleri nedeniyle ertelendi.

Netanyahu, Hamas'ın "ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği" iddiasıyla güvenlik istişare toplantısı ve güvenlik kabinesi toplantısı düzenlemişti.

İsrailli bir yetkili ise Hamas'ın belirlenen hattın doğusundaki güçlere saldırı düzenlediğini öne sürerek, ateşkesin ihlâl edildiğini ifade etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

REKLAM

Sağ İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

Hamas daha önce ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'e 17 ceset teslim etmiş, İsrail yapılan test sonucunda cesetlerden birisinin Gazze’de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.

Gazze Şeridi'nde 13 İsrailli esirin cesedinin bulunduğu bildirilmişti.

İsrail ise şu ana kadar 195 Filistinlinin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla kimlik bilgilerini vermeksizin Gazze'deki yetkililere teslim etmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in teslim ettiği cenazelerden sadece 72'sinin kimliği belirlenebilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in verdiği cenazelerin üzerinde işkence ve yakın mesafeden ateş edilme gibi izlere rastlandığını, bu bulguların İsrail'in Filistinli esirlere karşı "saha infazları" uyguladığının kanıtı olduğunu söylemişti.