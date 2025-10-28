Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İletişim Başkanı Duran'dan İsrail açıklaması | Dış Haberler

        İletişim Başkanı Duran'dan İsrail açıklaması

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dair açıklamada bulundu. Duran "Gazze'ye gerçekleştirilen son saldırı, İsrail yönetiminin barış gibi bir gündeminin olmadığını, aksine işgali ve soykırımı devam ettirme niyetinde olduğunu göstermektedir." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 23:32 Güncelleme: 28.10.2025 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        İletişim Başkanı Duran'dan İsrail açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dair açıklamada bulundu.

        Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "İsrail Meclisi’nin işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik sözde kararı ve hemen ardından Gazze’ye gerçekleştirilen son saldırı, İsrail yönetiminin barış gibi bir gündeminin olmadığını, aksine işgali ve soykırımı devam ettirme niyetinde olduğunu göstermektedir.

        Bu son saldırı İsrail’in bölgesel barış ve huzura bir tehdit olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Uluslararası toplum İsrail’in uyguladığı soykırım politikasını mahkum edecek kararlılığı sergilemelidir.

        Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; mazlumun yanında, adaletin ve insanlığın sesi olarak Filistin davasını savunmaya, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Altay çağı
        Altay çağı
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Habertürk Anasayfa