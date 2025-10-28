Habertürk
        Haberler Spor Transfer İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Anguissa yarışı! - Futbol Haberleri

        İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Anguissa yarışı!

        Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Napoli'nin Kamerunlu orta sahası Zambo Anguissa ile ilgilendiği iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 11:33 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi...

        • 2

          İtalya basını, Süper Lig devlerinin, Napoli forması giyen Zambo Anguissa ile ilgilendiğini öne sürdü.

        • 3

          Gazzetta'da yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Kamerunlu orta sahanın transferi için ocak ayında harekete geçecek.

        • 4

          Öte yandan Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte'nin ise 30 yaşındaki oyuncuyu takımın önemli bir parçası olarak gördüğü ve ayrılığa sıcak bakmadığı ifade edildi.

        • 5

          Anguissa bu sezon Napoli ile çıktığı 11 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

        • 6

          Güncel piyasa değeri 27 milyon Euro olarak gösterilen Anguissa'nın Napoli ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

